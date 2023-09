La base genetica dell'adattamento nei fringuelli di Darwin rivelata in uno studio rivoluzionario

By

Gli iconici fringuelli delle Galápagos, resi famosi da Charles Darwin, hanno ancora una volta svolto un ruolo centrale nel far progredire la nostra comprensione dell'evoluzione. In uno studio pubblicato sulla rivista Science, un team internazionale di ricercatori ha svelato le basi genetiche dell’adattamento di questi straordinari uccelli.

I fringuelli di Darwin, un gruppo di piccoli uccelli canori, hanno subito drammatici cambiamenti evolutivi negli ultimi milioni di anni. Da una specie ancestrale si sono evoluti in 18 specie distinte. Questi fringuelli offrono un'opportunità unica per studiare le prime fasi della speciazione, fornendo informazioni sui meccanismi dell'evoluzione.

Per quasi quattro decenni, Peter Grant e Rosemary Grant dell'Università di Princeton hanno seguito meticolosamente la popolazione dei fringuelli su Daphne Major, una delle isole Galápagos. Il loro lavoro pionieristico ha rivelato che i fringuelli di Daphne Major hanno risposto ai cambiamenti ambientali e alle interazioni tra le specie evolvendosi in modi straordinari.

Per svelare l’architettura genetica dietro questi adattamenti, il gruppo di ricerca internazionale ha sequenziato i genomi di quasi tutti i fringuelli studiati su Daphne Major. Questo ampio set di dati genomici, uno dei più grandi mai prodotti per gli animali nel loro ambiente naturale, ha permesso ai ricercatori di scoprire la base genetica del cambiamento adattivo.

Uno dei risultati chiave dello studio è che alcuni loci genetici spiegano una parte significativa della variazione nella dimensione del becco tra i fringuelli. Ciò indica che i cambiamenti genetici che guidano l’evoluzione in questi uccelli spesso coinvolgono più geni soggetti alla selezione naturale man mano che l’ambiente cambia. Questo raggruppamento di geni si discosta da quanto osservato nella genetica umana, dove molte varianti genetiche contribuiscono solo in piccola parte a tratti come l’altezza.

Lo studio fa luce anche sugli adattamenti specifici osservati nella popolazione di fringuelli di Daphne Major. Nel corso di tre decenni, la dimensione del becco del fringuello terrestre medio è diminuita. I ricercatori dimostrano che questo cambiamento è il risultato del trasferimento di geni dal piccolo fringuello terrestre attraverso l'ibridazione, nonché del vantaggio di sopravvivenza degli individui con becchi più piccoli durante i periodi di siccità.

I risultati di questo studio evidenziano il valore della ricerca a lungo termine nella comprensione dei meccanismi del cambiamento evolutivo. Raccogliendo campioni di sangue dai fringuelli nel corso dello studio, i ricercatori sono stati in grado di sfruttare i progressi della tecnologia genomica per analizzare la loro composizione genetica.

Lo studio si è concentrato non solo sul fringuello terrestre medio, ma anche sulla più ampia comunità di specie di fringuelli presente sull'isola. Il fringuello cactus comune, ad esempio, mostrò cambiamenti graduali nella forma del becco man mano che le condizioni sull'isola cambiarono e l'ibridazione con il fringuello terrestre medio aumentò.

Questa ricerca fornisce un quadro dinamico di come le specie si adattano ai cambiamenti ambientali attraverso cambiamenti genetici che hanno un impatto significativo sulle loro caratteristiche fisiche. Poiché l’ambiente globale continua a cambiare, i fringuelli delle Galápagos costituiranno un prezioso modello per comprendere l’interazione tra la genetica, l’ambiente e il futuro delle popolazioni selvatiche.

