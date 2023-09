Un nuovo metodo consente la modificazione genetica simultanea negli animali

By

I ricercatori dell’ETH di Zurigo hanno sviluppato un metodo che consente molteplici modifiche genetiche nelle cellule di un singolo animale utilizzando le forbici genetiche CRISPR-Cas. Le cellule dei singoli organi sono geneticamente modificate in modo simile a un mosaico, in ciascuna cellula è presente un solo gene alterato. Questo metodo consente agli scienziati di studiare gli effetti di vari cambiamenti genetici in un unico esperimento.

I ricercatori hanno applicato con successo questo approccio nei topi adulti, ed è la prima volta che viene applicato su animali vivi. Hanno usato il virus adeno-associato (AAV) per fornire istruzioni alle cellule dei topi per la distruzione del gene. Infettando i topi con una miscela di virus che trasportavano istruzioni diverse, sono riusciti a disattivare diversi geni nelle cellule del cervello.

Utilizzando questo metodo, i ricercatori hanno acquisito nuove conoscenze su una rara malattia genetica negli esseri umani nota come sindrome da delezione 22q11.2. Si sono concentrati su 29 geni nella regione cromosomica associata alla malattia e hanno scoperto che tre di questi geni svolgono un ruolo significativo nella disfunzione delle cellule cerebrali. Lo studio ha anche rivelato modelli nelle cellule del topo che ricordano la schizofrenia e i disturbi dello spettro autistico. Queste nuove informazioni possono potenzialmente portare allo sviluppo di farmaci che compensano l’attività genetica anomala.

Il metodo ha applicazioni che vanno oltre lo studio di questa particolare malattia genetica. Può essere utilizzato per studiare altri disturbi genetici e malattie con più geni coinvolti. I ricercatori intendono aumentare il numero di geni modificati dagli attuali 29 a diverse centinaia per esperimento. Hanno richiesto un brevetto sulla tecnologia e stanno creando uno spin-off per sviluppare e utilizzare ulteriormente questo metodo.

Fonte:

– Politecnico federale di Zurigo: I ricercatori modificano simultaneamente dozzine di geni in molti organi con un singolo trattamento CRISPR-Cas9

– Natura: I knockout CRISPR-Cas9 a singola cellula multiplex rivelano ruoli specifici del gene nella vitalità cellulare