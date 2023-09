Il futuro della ricerca genetica: progressi nella tecnologia CRISPR

I ricercatori dell'ETH di Zurigo hanno compiuto progressi significativi nel campo della modificazione genetica con il loro nuovo metodo che consente loro di modificare geneticamente ogni cellula in modo diverso negli animali. Questa tecnica innovativa ha il potenziale per rivoluzionare la ricerca genetica consentendo agli scienziati di studiare gli effetti di più modifiche genetiche in un unico esperimento. In precedenza, i ricercatori avrebbero dovuto condurre numerosi esperimenti sugli animali, ciascuno incentrato su una diversa modificazione genetica. Il nuovo metodo, utilizzando le forbici genetiche CRISPR-Cas, apporta simultaneamente più cambiamenti genetici all’interno delle cellule di un singolo animale, assomigliando a un mosaico. Sebbene ogni cellula abbia un solo gene alterato, le modifiche variano tra le diverse cellule dell’organo, consentendo un’analisi precisa.

In uno studio pionieristico pubblicato su Nature, i ricercatori dell’ETH di Zurigo hanno applicato con successo questo metodo a topi adulti. Utilizzando il virus adeno-associato (AAV) come sistema di rilascio, sono stati in grado di prendere di mira e modificare geni specifici nelle cellule dei topi. I ricercatori si sono concentrati su 29 geni attivi nel cervello dei topi e hanno studiato i profili RNA delle singole cellule cerebrali dopo aver modificato ciascun gene. Attraverso questa analisi, hanno scoperto tre geni che sono i principali responsabili della disfunzione delle cellule cerebrali in una rara malattia genetica nota come sindrome da delezione 22q11.2. Inoltre, hanno trovato modelli nelle cellule del topo che ricordavano i sintomi della schizofrenia e dei disturbi dello spettro autistico.

La capacità di studiare le malattie genetiche negli animali adulti fa avanzare significativamente la ricerca nel campo. La nuova tecnica è particolarmente preziosa per malattie complesse come la schizofrenia, in cui più geni svolgono un ruolo. Questo metodo può essere utilizzato per studiare l’attività anomala dei geni e sviluppare farmaci in grado di compensare queste anomalie. I ricercatori stanno già cercando di espandere il numero di geni modificati per esperimento da 29 a diverse centinaia, rendendo l’approccio ancora più potente.

L'ETH di Zurigo ha richiesto un brevetto per questa tecnologia innovativa e i ricercatori intendono creare uno spin-off per sviluppare e utilizzare ulteriormente il metodo. I progressi nella tecnologia CRISPR hanno aperto infinite possibilità per la ricerca biomedica, consentendo agli scienziati di ottenere una grande quantità di informazioni da un singolo esperimento e di accelerare la ricerca delle cause molecolari di malattie genetiche complesse.

Fonte:

– Articolo di ricerca dell'ETH di Zurigo: [Inserire l'URL della fonte]

– Articolo sulla ricerca sulla natura: [Inserisci URL di origine]