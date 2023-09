Gli scienziati utilizzano bachi da seta geneticamente modificati per produrre fibra di seta di ragno

Alcuni ricercatori cinesi hanno sintetizzato con successo la seta del ragno utilizzando bachi da seta geneticamente modificati. Si dice che le fibre risultanti siano sei volte più resistenti del Kevlar, il materiale comunemente usato nei giubbotti antiproiettile. Questa svolta apre le porte alla commercializzazione a basso costo e su larga scala della seta di ragno, nota per la sua eccezionale resistenza e tenacità.

La seta di ragno è stata a lungo considerata un’alternativa sostenibile ai materiali tradizionali grazie alle sue proprietà impressionanti. Tuttavia, la commercializzazione è stata ostacolata dalla comprensione scientifica del meccanismo di filatura, dalla complessità tecnologica del processo di produzione e dalle sfide legate alla progettazione di metodi di produzione economicamente vantaggiosi.

Lo strato superficiale di lipidi e glicoproteine ​​presenti sulle ragnatele, noto come “strato cutaneo”, si è rivelato difficile da replicare utilizzando le procedure esistenti per la seta di ragno artificiale. Per superare questo ostacolo, gli scienziati si sono rivolti come soluzione ai bachi da seta geneticamente modificati.

Introducendo i geni della proteina della seta del ragno nel DNA dei bachi da seta, i ricercatori sono stati in grado di esprimere questi geni nelle ghiandole dei bachi da seta. Ciò è stato ottenuto attraverso una combinazione della tecnologia di editing genetico CRISPR-Cas9 e microiniezioni nelle uova fecondate del baco da seta.

La riuscita modificazione genetica dei bachi da seta ha portato alla produzione di fibre di seta di ragno che mostravano una notevole tenacità. In effetti, le fibre sono risultate sei volte più resistenti del Kevlar, il che le rende un’alternativa promettente per l’uso in varie applicazioni, compresi i dispositivi di protezione.

Una sfida significativa nello studio sono state le microiniezioni necessarie per introdurre le modifiche genetiche nelle uova del baco da seta. Tuttavia, i ricercatori hanno perseverato e la vista degli occhi rossi luminosi dei bachi da seta geneticamente modificati al microscopio a fluorescenza ha segnalato il loro successo.

Oltre a produrre la seta di ragno, gli scienziati hanno anche sviluppato una tecnica per produrre un'alternativa ecologica alle fibre sintetiche commerciali come il nylon.

La riuscita sintesi della seta di ragno ottenuta da bachi da seta geneticamente modificati apre la strada alla commercializzazione su larga scala di questo straordinario materiale. Grazie alle tecniche consolidate di allevamento dei bachi da seta già in atto, la produzione di fibre di seta di ragno può ora essere ottenuta a un costo inferiore e su scala più ampia.

Questa ricerca rappresenta un significativo allontanamento dagli studi precedenti, incorporando il concetto di modifiche di “localizzazione” per garantire la corretta filatura delle fibre di seta. Gli scienziati sono fiduciosi che la strada verso una commercializzazione diffusa della seta di ragno sia ormai a portata di mano.

Fonte:

Junpeng Mi, Yizhong Zhou et al. Fibre di seta di ragno intere ad alta resistenza e ultra resistenti filate da bachi da seta transgenici. Questione. DOI: 10.1016/j.matt.2023.08.013