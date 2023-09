I batteri geneticamente modificati trasformano i rifiuti di plastica in sostanze chimiche preziose

Secondo uno studio pubblicato su Nature Communications, un gruppo di scienziati ha sviluppato batteri geneticamente modificati che hanno la capacità di convertire in modo efficiente i rifiuti di plastica in preziose sostanze chimiche. L’inquinamento da plastica è una crisi globale crescente che ha gravi ripercussioni sull’ambiente, sulla fauna selvatica e sulla salute umana. Una potenziale soluzione è riciclare la plastica in prodotti utili utilizzando microrganismi ingegnerizzati, ma questo approccio è stato complesso e impegnativo.

In questo studio, i ricercatori guidati da Ting Lu e James Collins hanno progettato due ceppi geneticamente modificati di Pseudomonas putida, un batterio del suolo, per riciclare il polietilene tereftalato (PET), uno dei tipi più comuni di plastica. Ciascun ceppo è stato progettato per scomporre uno dei due sottoprodotti che si verificano durante la decomposizione chimica della plastica: acido tereftalico e glicole etilenico.

Combinando questi due ceppi in un consorzio, i ricercatori hanno scoperto di essere in grado di ottenere una maggiore efficienza rispetto all'utilizzo di un singolo ceppo che elaborava entrambi i sottoprodotti. I batteri sono stati anche in grado di riciclare ulteriormente la plastica convertendola in un polimero biodegradabile chiamato PHA e muconato, che può essere utilizzato per produrre poliuretano e acido adipico. Il poliuretano è comunemente usato negli adesivi, nei rivestimenti e negli isolamenti, mentre l'acido adipico viene utilizzato per produrre il nylon.

I risultati di questo studio suggeriscono che l’ingegneria delle comunità microbiche potrebbe essere un approccio promettente ed efficace per riciclare i polimeri e promuovere la sostenibilità ambientale. I ricercatori ritengono che il concetto e le strategie utilizzate in questo studio possano essere applicabili anche al trattamento di altri tipi di plastica.

Questa ricerca innovativa dimostra il potenziale dei batteri geneticamente modificati per affrontare il problema dell’inquinamento da plastica e trasformare i rifiuti in prodotti e sostanze chimiche preziosi. Sfruttando il potere della biologia sintetica, potremmo essere un passo avanti verso la ricerca di soluzioni innovative per la crisi globale della plastica.

