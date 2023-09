Svelare i segreti dei patescibatteri: nuove conoscenze sul loro stile di vita e sui meccanismi molecolari

I patescibatteri, un gruppo di microbi enigmatici e minuscoli, hanno a lungo sconcertato gli scienziati a causa delle loro strategie di sopravvivenza uniche. Sebbene solo pochi tipi di Patescibatteri possano essere coltivati ​​in laboratorio, essi si trovano in vari ambienti e sono noti per risiedere sulle superfici di microbi ospiti più grandi.

Tradizionalmente, i ricercatori hanno osservato che i Patescibatteri mancano dei geni necessari per molecole chiave che sostengono la vita come proteine, acidi grassi e nucleotidi. Ciò ha portato all’ipotesi che questi batteri facciano affidamento su altri batteri per soddisfare questi requisiti.

Un recente studio pubblicato su Cell ha fatto luce sul misterioso stile di vita dei Patescibatteri svelandone i meccanismi molecolari. Questa svolta è stata resa possibile dallo sviluppo di un metodo per manipolare geneticamente questi batteri, aprendo nuove strade alla ricerca.

Tra i gruppi di ricerca coinvolti, guidati da Joseph Mougous della School of Medicine dell’Università di Washington e dell’Howard Hughes Medical Institute, il loro interesse per i Patescibacteria deriva dal fatto che questi batteri fanno parte della “materia oscura microbica”. La materia oscura microbica si riferisce al materiale genetico di batteri poco conosciuti che compaiono nelle analisi genomiche su larga scala.

Il gruppo specifico di Patescibatteri studiato in questa ricerca appartiene ai Saccaribatteri, che si trovano comunemente nel microbioma orale umano. In particolare, i saccaribatteri si affidano agli attinobatteri come ospite nella cavità orale. Manipolando geneticamente i saccaribatteri, i ricercatori hanno identificato i geni essenziali per la loro crescita e hanno scoperto possibili fattori coinvolti nella loro interazione con le cellule ospiti.

Questi fattori includono strutture superficiali cellulari per l'attaccamento alle cellule ospiti e un sistema di secrezione specializzato per il trasporto dei nutrienti. L'imaging microscopico fluorescente time-lapse ha rivelato il complesso ciclo di vita dei saccaribatteri, con alcuni che agiscono come cellule madri e generano piccoli sciami di prole che cercano nuove cellule ospiti.

Approfondendo la genetica e i meccanismi dei Patescibacteria, i ricercatori sperano di sbloccare le loro potenziali applicazioni biotecnologiche e di ottenere una comprensione più profonda dei ruoli svolti da questi misteriosi organismi. Questa ricerca è stata resa possibile grazie agli sforzi di collaborazione facilitati dal Microbial Interactions & Microbiome Center (mim_c), dove ricercatori di diverse discipline si uniscono per portare avanti gli studi sul microbioma.

Nel complesso, questo studio fornisce uno sguardo cruciale sulla biologia dei Patescibatteri e getta le basi per ulteriori indagini sul loro stile di vita e sulle loro funzioni uniche.

Fonte:

– Joseph D. Mougous et al, La manipolazione genetica dei Patescibacteria fornisce informazioni meccanicistiche sulla materia oscura microbica e sullo stile di vita epibiotico, Cell