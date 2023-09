Identificazione dei coralli resistenti alle malattie per sistemi di barriera corallina più sani

Lo scienziato del Nordest Steven Vollmer ha condotto una ricerca per esplorare la possibilità di identificare i coralli resistenti alle malattie in base alla loro composizione genetica e il potenziale per creare sistemi di barriera corallina più sani attraverso l'allevamento selettivo. Il rapporto di Vollmer sulla rivista Science rivela che esistono dozzine di genotipi di corna di cervo provenienti dalla Florida e da Panama che sono resistenti o altamente resistenti alle malattie. Questa scoperta potrebbe rivelarsi vantaggiosa per gli allevatori di coralli che coltivano coralli in vivai sottomarini, poiché saranno in grado di determinare quali coralli sono altamente resistenti alle malattie. Lo studio ha scoperto che solo 10 varianti genetiche possono identificare con precisione i coralli resistenti alle malattie.

La malattia della banda bianca ha avuto un impatto devastante sui coralli staghorn e elkhorn nei Caraibi, quasi spazzando via queste iconiche specie di coralli. La ricerca di Vollmer mira ad affrontare la mancanza di conoscenze riguardo alla resistenza alle malattie nelle popolazioni di coralli residui. Sottoponendo 50 genotipi di coralli staghorn della Florida e di Panama alla malattia della banda bianca, Vollmer e il suo team hanno trovato 33 genotipi che mostravano resistenza alla malattia e 15 genotipi che erano altamente resistenti alla malattia. Queste informazioni possono aiutare nel processo di recupero delle barriere coralline della Florida, poiché gli allevatori di coralli possono allevare selettivamente coralli resistenti alle malattie per gli sforzi di ripristino.

Sebbene la malattia della banda bianca sia causata da un agente patogeno batterico, si sa poco sui batteri specifici responsabili. I coralli sono colonie di minuscoli animali chiamati polipi che hanno un rapporto simbiotico con le alghe fotosintetiche, fornendo loro cibo sotto forma di zuccheri. L’aumento della temperatura del mare, che può causare lo sbiancamento termico dei coralli, può anche renderli più suscettibili alle malattie. La ricerca futura esplorerà i collegamenti tra resistenza alle malattie e tolleranza alla temperatura.

Questo studio evidenzia il potenziale della selezione genetica nell’allevamento dei coralli per creare coralli resistenti alle malattie e promuovere sistemi di barriera corallina più sani. Identificando e allevando coralli resistenti alle malattie, gli sforzi di ripristino dei coralli possono essere più efficaci nel combattere gli effetti dannosi delle epidemie.

Fonte: Vollmer, SV et al. (2017). Genotipi associati alla malattia del patogeno del corallo Serratia marcescens Mostra la correlazione con le epidemie della malattia della banda bianca presso le Flower Garden Banks, Golfo del Messico. Microbiologia applicata e ambientale, Volo. 83, n. 12.