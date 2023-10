Decifrare l'evoluzione dei cianobatteri: approfondimenti dall'analisi genetica

By

I cianobatteri, i pionieri dell’ossigeno atmosferico, hanno svolto un ruolo fondamentale nel plasmare la storia della Terra. Comprendere la loro evoluzione è fondamentale per svelare la storia della vita sul nostro pianeta. Fino a poco tempo fa, il lipide fossile 2-metilhopane era considerato un biomarcatore affidabile per i cianobatteri nei sedimenti antichi. Tuttavia, nuove ricerche hanno sollevato dubbi sulla sua specificità, poiché si è scoperto che anche gli alfaproteobatteri possono produrre questo lipide.

Un team di ricercatori internazionali, guidato da Yosuke Hoshino del Centro di ricerca tedesco per le geoscienze GFZ e Benjamin Nettersheim del MARUM, Centro per le scienze ambientali marine, ha cercato di scoprire la storia evolutiva dei geni responsabili della sintesi del 2-metilhopane. Studiando la distribuzione e la diversificazione di questi geni, hanno potuto determinare l'affidabilità del 2-metilhopane come biomarcatore.

I loro risultati, pubblicati sulla rivista Nature Ecology & Evolution, rivelano che il gene responsabile della produzione di 2-metilhopane, HpnP, era già presente nell’antenato comune dei cianobatteri oltre due miliardi di anni fa. Al contrario, gli alfaproteobatteri acquisirono questo gene circa 750 milioni di anni fa. Di conseguenza, il 2-metilhopane può ancora fungere da biomarcatore affidabile per i cianobatteri produttori di ossigeno nei sedimenti risalenti a più di 750 milioni di anni fa.

Questo studio dimostra il potere dell’analisi genetica in combinazione con la sedimentologia, la paleobiologia e la geochimica per migliorare il valore diagnostico dei biomarcatori. Esaminando la storia evolutiva di questi geni, i ricercatori possono affinare la nostra comprensione dei primi ecosistemi.

Qual è il significato dei cianobatteri nella storia della Terra?

I cianobatteri hanno svolto un ruolo cruciale nel trasformare la Terra da un ambiente privo di ossigeno a uno che supporta la vita complessa. Sono stati i principali produttori di composti organici e ossigeno atmosferico per lunghi periodi durante la storia primordiale della Terra.

Perché i lipidi fossili sono importanti come biomarcatori?

I lipidi fossili, come i 2-metilhopani, possono indicare la presenza di fotosintesi ossigenata in antichi depositi geologici. A differenza dei batteri veri e propri, questi lipidi possono conservarsi nelle rocce sedimentarie per milioni di anni e fornire preziose informazioni sugli ecosistemi del passato.

Perché c’erano dubbi sull’affidabilità del 2-metilhopane come biomarcatore?

Recenti scoperte hanno rivelato che gli alfaproteobatteri possono anche produrre 2-metilhopani, sollevando dubbi sulla specificità di questo biomarcatore per i cianobatteri. Questo studio chiarisce la storia evolutiva dei geni coinvolti e conferma l'affidabilità del 2-metilhopane come biomarcatore per i cianobatteri produttori di ossigeno.

Qual è il nuovo approccio utilizzato in questo studio?

I ricercatori hanno combinato un'analisi genetica completa con analisi dei sedimenti ad elevata purezza per determinare la distribuzione dei geni responsabili della produzione di 2-metilhopane. Questo approccio fornisce una comprensione più accurata della sequenza temporale evolutiva e migliora la risoluzione delle ricostruzioni degli ecosistemi.