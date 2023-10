Le conseguenze genetiche della caccia alle balene a fini commerciali sulle popolazioni di balene

By

Un recente studio condotto dalla Oregon State University ha svelato le ripercussioni genetiche della caccia alle balene a fini commerciali sulle popolazioni di balene. Nello specifico, la ricerca si è concentrata sulla perdita di diversità genetica tra le balene sopravvissute, con particolare attenzione alle linee materne delle balene blu e delle megattere.

Per studiare la composizione genetica delle balene attuali rispetto a quelle del passato, gli scienziati hanno esaminato le ossa di balena scoperte vicino a stazioni baleniere abbandonate nella Georgia del Sud, un'isola nell'Oceano Atlantico meridionale. La combinazione delle temperature fredde della regione e della prevalenza della caccia alle balene a fini commerciali ha prodotto un numero significativo di ossa scartate disponibili per l'analisi. Queste ossa hanno fornito informazioni sulla diversità genetica delle popolazioni di balene blu e megattere prima della caccia alle balene.

I risultati dello studio hanno rivelato prove convincenti della perdita dei lignaggi del DNA materno in queste specie di balene. I lignaggi materni sono collegati a memorie culturali, inclusa la conoscenza dei luoghi di alimentazione e riproduzione che vengono tramandate di generazione in generazione. Pertanto, la perdita di una linea materna implica la perdita di informazioni preziose. Di conseguenza, le popolazioni locali di balene sono per lo più scomparse dalla Georgia del Sud.

Tuttavia, con la cessazione della caccia commerciale, le balene hanno cominciato lentamente a tornare sull’isola. Anche se il loro numero è ancora relativamente basso, c’è la sensazione che stiano riscoprendo questo habitat. Ciò rappresenta un'opportunità per documentare il naturale ripristino di questi ex terreni di alimentazione, simile a quanto osservato con la balena franca australe intorno alla Nuova Zelanda.

Nonostante la ripresa delle popolazioni di balene, gli effetti della caccia commerciale potrebbero continuare a farsi sentire per molti anni. Le balene hanno una lunga durata di vita, alcune vivono fino a 100 anni, il che significa che gli individui vivi durante l'era della caccia alle balene potrebbero ancora contribuire all'attuale popolazione di balene. Di conseguenza, la loro eventuale morte potrebbe portare a un’ulteriore perdita di lignaggi materni.

È fondamentale continuare a monitorare queste popolazioni in ripresa per valutare i loro progressi e determinare se rappresentano i resti delle popolazioni della Georgia del Sud precedenti alla caccia alle balene o una riscoperta e ricolonizzazione della regione. Questa ricerca offre una preziosa opportunità per ricostruire le tendenze storiche delle popolazioni di balene e acquisire una comprensione più profonda dell’impatto delle passate attività di caccia alle balene.

Fonte:

– Università statale dell’Oregon.