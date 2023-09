Le differenze genetiche dietro le caratteristiche dei fiori nei fiori di campo

By

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università della Carolina del Sud ha rivelato che alcune differenze genetiche chiave sono responsabili delle grandi variazioni nelle caratteristiche dei fiori tra fiori selvatici che dipendono da diversi impollinatori. Conosciute come “sindromi dell’impollinazione”, queste caratteristiche dei fiori sono specificamente adattate per attrarre e accogliere i rispettivi impollinatori, come insetti o uccelli.

I ricercatori si sono concentrati sul genere Penstemon, che comprende varie specie con diverse sindromi di impollinazione. Ad esempio, la maggior parte delle specie di Penstemon hanno fiori larghi e blu che fungono da piattaforme per le api, mentre altre hanno sviluppato fiori stretti, rossi, a forma di tubo, adatti all'impollinazione dei colibrì.

Per capire come queste sindromi di impollinazione si mantengono a livello genetico, i ricercatori hanno sequenziato il DNA di 229 piante di tre specie Penstemon imparentate. Hanno scoperto che, nonostante le grandi differenze nelle caratteristiche dei fiori tra le specie, c’erano sorprendentemente poche differenze genetiche che li distinguevano gli uni dagli altri.

Tuttavia, i ricercatori hanno identificato 21 siti genetici che differivano costantemente tra specie con diversi impollinatori. Questi siti erano associati al colore del fiore, alla larghezza e al volume del nettare, che sono tratti unici per ciascuna sindrome di impollinazione.

Lo studio suggerisce che rari eventi di ibridazione tra specie vicine con diversi impollinatori, insieme a una forte pressione selettiva per mantenere specifiche caratteristiche dei fiori, potrebbero spiegare i risultati. Nonostante le differenze facilmente evidenti sul campo, le differenze genetiche tra le specie di Penstemon impollinate dalle api e quelle impollinate dai colibrì sono relativamente minime.

Fonte:

PLoS Biology: Wessinger CA, Katzer AM, Hime PM, Rausher MD, Kelly JK, Hileman LC (2023) Alcuni loci genetici essenziali distinguono le specie Penstemon con fiori adattati all'impollinazione da parte di api o colibrì. PLoS Biol 21(9): e3002294. doi: 10.1371/journal.pbio.3002294