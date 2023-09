Tecnologia MOXIE su Marte: una svolta per la futura esplorazione umana

Il Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) ha generato con successo ossigeno su Marte, rendendolo una tecnologia praticabile per la futura esplorazione umana del pianeta. MOXIE, un dispositivo delle dimensioni di un forno a microonde, è stato a bordo del rover Perseverance della NASA e ha dimostrato la capacità di produrre ossigeno per il carburante e la respirazione.

Durante la sua missione, MOXIE ha generato un totale di 122 grammi di ossigeno, producendo 12 grammi di ossigeno all'ora nella sua massima efficienza. Lo strumento ha superato gli obiettivi originali della NASA, operando con una purezza del 98% o superiore. Questa tecnologia innovativa ha il potenziale per trasformare le risorse locali in prodotti utili per future missioni di esplorazione.

Una delle principali applicazioni di MOXIE è come fonte di propellente per razzi. Invece di trasportare grandi quantità di ossigeno dalla Terra, i futuri astronauti potrebbero utilizzare materiali trovati su Marte per produrre ossigeno per il carburante dei missili, consentendo loro di fare un viaggio di ritorno a casa. Questo concetto, noto come utilizzo delle risorse in situ (ISRU), è un’area di ricerca in crescita e potrebbe rivoluzionare l’esplorazione spaziale.

MOXIE non è servito solo come dimostrazione tecnologica, ma ha anche ispirato la comunità ISRU e influenzato l'industria delle risorse spaziali. Il suo successo ha dimostrato che la NASA è disposta a investire in tecnologie future per la sopravvivenza umana e i viaggi su Marte. Basandosi su questo risultato, i ricercatori si stanno ora concentrando su ulteriori progressi nella tecnologia di utilizzo delle risorse.

Lo sviluppo di tecnologie come MOXIE è fondamentale per la presenza lunare a lungo termine, per stabilire un’economia lunare e per sostenere una campagna iniziale di esplorazione umana su Marte. Consentono agli astronauti di “vivere della terra” utilizzando le risorse disponibili su altri corpi planetari, riducendo la dipendenza dalla Terra per rifornimenti e carburante.

Con il successo della dimostrazione di MOXIE su Marte, il futuro dell’esplorazione umana e della colonizzazione di altri pianeti diventa più fattibile. Sfruttando le risorse dei corpi celesti, l’umanità può espandere la propria portata e conoscenza dell’universo.

Fonte:

- Articolo sorgente (URL)

- marzo: Il secondo pianeta più piccolo del nostro sistema solare, noto come il “Pianeta Rosso”. Ha un'atmosfera sottile ed è caratterizzato da condizioni polverose, fredde e desertiche.

- NASA: La National Aeronautics and Space Administration, un'agenzia indipendente del governo federale degli Stati Uniti responsabile dell'esplorazione e della ricerca spaziale.

- CON: Il Massachusetts Institute of Technology, una prestigiosa università di ricerca privata.