I professori del MIT nominati investigatori del Fondo per l'innovazione 2023 dal Pew Charitable Trusts

I professori del MIT Gene-Wei Li e Michael Birnbaum sono stati riconosciuti come ricercatori del Fondo per l'innovazione 2023 da The Pew Charitable Trusts. Questo prestigioso onore mette in risalto il loro contributo alla ricerca interdisciplinare nella biologia e nelle malattie umane.

Gene-Wei Li, professore associato presso il Dipartimento di Biologia del MIT, è specializzato in biofisica e si concentra sulla comprensione di come i batteri ottimizzano la produzione di proteine. Collaborando con Katsuhiko Murakami, professore di biochimica e biologia molecolare presso la Pennsylvania State University, esploreranno l'intricata genetica dei cianobatteri. Nello specifico, mirano a svelare i meccanismi di terminazione della trascrizione, un passaggio cruciale nella regolazione genetica dei cianobatteri che non è completamente compreso. Combinando la loro esperienza nella regolazione della trascrizione e nella biologia strutturale, Li e Murakami sperano di sviluppare un modello per la terminazione trascrizionale microbica nei cianobatteri. Questa ricerca potrebbe contribuire a nuovi approcci scientifici nello studio dei cianobatteri, delle cellule vegetali che promuovono la fotosintesi e di altri gruppi batterici.

Michael Birnbaum, professore associato di ingegneria biologica al MIT, si concentra sul riconoscimento immunitario nel cancro e nelle infezioni. Insieme a Dan Littman, professore di immunologia molecolare alla New York University, Birnbaum cerca di chiarire la causa principale della malattia infiammatoria intestinale (IBD), una malattia autoimmune che colpisce milioni di persone. Unendo la ricerca di Littman sull'impatto di batteri specifici sullo sviluppo delle cellule T con l'esperienza di Birnbaum nel legame tra recettore e antigene delle cellule T, sperano di identificare i microbi e gli antigeni specifici responsabili dell'attivazione di risposte dannose nell'intestino. I loro sforzi di collaborazione potrebbero portare a nuove vie terapeutiche per le malattie infiammatorie intestinali, comprese terapie mirate ai microbi patogeni o alle cellule T.

Il Pew Charitable Trusts è da lungo tempo impegnato a sostenere la ricerca pionieristica in vari campi. Con il lancio dell’Innovation Fund nel 2017, Pew mira a favorire la collaborazione scientifica tra gli ex studenti dei suoi programmi biomedici negli Stati Uniti e in America Latina. Riconoscendo scienziati come Li e Birnbaum, Pew cerca di facilitare scoperte rivoluzionarie che avranno un impatto duraturo sulla salute e sulla medicina.

