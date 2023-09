La scoperta genetica migliora la comprensione della crescita dei peli radicali e del foraggiamento di nitrati nelle erbe

I ricercatori della Washington State University hanno identificato un gene, chiamato “BUZZ”, che svolge un ruolo cruciale nella crescita dei peli radicali nelle piante. I peli radicali sono minuscole strutture che aiutano le piante ad assorbire acqua e sostanze nutritive dal terreno. La scoperta di questo gene non solo fa luce sui meccanismi di crescita delle radici, ma ha anche il potenziale per migliorare la produzione agricola sostenibile.

È stato scoperto che il gene BUZZ regola la crescita delle radici, sia in termini di velocità che di avvio delle radici laterali, in risposta alla concentrazione di nitrati nel terreno. L'azoto è un nutriente essenziale per la crescita delle piante e i nitrati sono una fonte primaria di azoto. Comprendere come le piante trovano e utilizzano i nitrati può avere implicazioni significative per l’agricoltura, le pratiche di fertilizzazione e la sostenibilità ambientale.

È interessante notare che il gene BUZZ è espresso a livelli bassi e non era mai stato descritto prima. Ciò ha reso difficile la sua identificazione. Si ritiene che il gene sia conservato in diverse specie di erba, comprese colture importanti come grano, riso, mais e orzo. Migliorare la capacità di queste colture di trovare e utilizzare efficacemente i nitrati può avere un profondo impatto sulla produzione alimentare globale.

I ricercatori stanno ora approfondendo i meccanismi controllati dal gene BUZZ. Svelando le funzioni specifiche di questo gene, sperano di scoprire maggiori informazioni sulla raccolta dei nitrati e sullo sviluppo del sistema radicale.

Lo studio è stato condotto da studenti di dottorato del laboratorio della Washington State University, insieme a collaboratori di altre istituzioni. I risultati evidenziano l’importanza della ricerca di base nella comprensione dei processi biologici fondamentali, che alla fine possono portare ad applicazioni pratiche nel miglioramento e nella sostenibilità delle colture.

Fonte:

– Thiel A. Lehman et al, BUZZ: un gene essenziale per la crescita dei peli radicali postinizio e un mediatore dell'architettura radicale in Brachypodium distachyon, New Phytologist (2023). DOI: 10.1111/nph.19079