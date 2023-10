Uno strumento più piccolo per l’editing genetico CRISPR promette di trattare le malattie genetiche

Gli scienziati hanno sviluppato un nuovo strumento di modifica genetica CRISPR, AsCas12f, che è più piccolo e più efficiente dell’enzima Cas9 comunemente utilizzato. Le dimensioni più piccole di AsCas12f consentono un confezionamento più efficiente nei virus portatori, che possono poi essere trasportati nelle cellule viventi. Questa svolta potrebbe portare ad applicazioni di editing genomico più compatte ed efficaci negli esseri umani.

I ricercatori hanno creato una libreria di possibili mutazioni di AsCas12f e hanno selezionato quelle che avrebbero potuto progettare un enzima con capacità di modifica 10 volte maggiore rispetto alla versione originale. Questo AsCas12f ingegnerizzato è già stato testato con successo sui topi, dimostrandosi promettente per trattamenti futuri per pazienti con malattie genetiche.

Il team ha utilizzato la microscopia elettronica criogenica per analizzare AsCas12f e progettare la nuova versione. Studiando la struttura dell'enzima, sono stati in grado di identificare e selezionare mutazioni che avrebbero potenziato la sua attività di modifica del genoma.

CRISPR-Cas9, lo strumento di editing genetico più noto, presenta limitazioni in termini di dimensioni. Per superare questa limitazione, i ricercatori hanno cercato una proteina Cas più piccola che possa essere impacchettata in modo efficiente nei virus adeno-associati (AAV) per la distribuzione nelle cellule. Gli AAV non sono dannosi per i pazienti e hanno una minore probabilità di provocare una risposta immunitaria.

Cas9, sebbene efficace, spesso manca di efficienza se utilizzato per la terapia genica a causa delle sue grandi dimensioni. Lo sviluppo dell'enzima più piccolo AsCas12f fornisce una soluzione a questo problema. Le sue dimensioni compatte consentono una somministrazione più efficiente e potrebbero portare a trattamenti migliori per i pazienti con malattie genetiche.

– DNADNA Definizione: l'acido desossiribonucleico è una molecola composta da due lunghi filamenti di nucleotidi che trasportano istruzioni genetiche per lo sviluppo, il funzionamento, la crescita e la riproduzione.

– Definizione di virus: un virus è un minuscolo agente infettivo costituito da materiale genetico circondato da un rivestimento proteico e può infettare un’ampia gamma di organismi, compreso l’uomo.

– Definizione di aminoacidi: gli aminoacidi sono composti organici utilizzati per costruire le proteine. Esistono 20 tipi di aminoacidi e le loro sequenze determinano la struttura e la funzione delle proteine.

