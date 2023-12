Lo sciame meteorico delle Geminidi: uno straordinario evento celeste

Trama: L'attesissimo sciame meteorico delle Geminidi raggiungerà il suo picco stasera, offrendo agli osservatori delle stelle uno spettacolo mozzafiato nel cielo notturno. A differenza di altri sciami meteorici, le Geminidi sono formate da detriti lasciati da un asteroide chiamato 3200 Phaethon. Questa formazione unica contribuisce alla sua intensità, con la doccia che diventa ogni anno più vibrante. Il picco è previsto alle 19:27 GMT e l'orario migliore per la visione è tra mezzanotte e le 2:35 ora locale. Anche se lo sciame sarà visibile in tutto il mondo, è probabile che l’emisfero settentrionale offrirà la migliore esperienza. Per coloro che non possono osservarlo direttamente, reti di telescopi come Slooh e Virtual Telescope Project trasmetteranno l'evento in live streaming sui loro canali YouTube. Con una velocità media di 120 km al secondo, le Geminidi sono note per la loro rapida apparizione e possono produrre fino a 30 meteore all'ora. Per apprezzare appieno la brillantezza della doccia è consigliabile trovare una posizione lontana dall'inquinamento luminoso. Ricorda di concedere ai tuoi occhi circa XNUMX minuti per adattarsi all'oscurità per una visibilità ottimale delle meteore. Quindi, preparati a lasciarti affascinare dallo sciame meteorico delle Geminidi di quest'anno e ad ammirare lo spettacolo celestiale della natura.

Quando e dove guardarlo: Lo sciame meteorico delle Geminidi raggiungerà il suo picco alle 19:27 GMT. L'orario migliore per la visione è tra mezzanotte e le 2 del mattino, ora locale. L'emisfero settentrionale offre le condizioni ideali per osservare lo sciame. Le aree con cielo sereno forniranno una migliore visibilità.

Come guardare: Gli Skywatcher possono vedere direttamente la doccia o guardare un live streaming ospitato da reti di telescopi come Slooh e Virtual Telescope Project. Trova un luogo lontano dall'inquinamento luminoso per la migliore esperienza.

Lo spettacolo abbagliante: È noto che le Geminidi producono fino a 120 meteore all'ora, rendendola la pioggia più forte dell'anno. Queste meteore viaggiano alla sorprendente velocità di 35 km al secondo. Le striature sono luminose e bianche ma possono presentare tonalità diverse a seconda della composizione chimica dei detriti.

Preparati ad assistere alla maestosa pioggia di meteoriti delle Geminidi e ad immergerti nelle meraviglie dell'universo.