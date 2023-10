Svelare il balletto cosmico: una collisione galattica vecchia di un miliardo di anni

Un fenomeno cosmico mozzafiato è stato catturato dagli astronomi utilizzando il telescopio Gemini Sud in Cile. All’indomani di una collisione di galassie a spirale vecchia di un miliardo di anni, hanno assistito a uno spettacolo spettacolare di bande vorticose di polvere e gas interstellari, che ricordano lo zucchero filato che avvolge dolcemente i nuclei in fusione delle galassie progenitrici.

NGC 7727, la peculiare galassia in questione, risiede a circa 90 milioni di anni luce dalla nostra Via Lattea nella costellazione dell'Acquario. Nel profondo di questo caos celeste si trovano una coppia di buchi neri supermassicci, il cui abbraccio gravitazionale sfida la comprensione. Uno dei colossi buchi neri vanta una massa sbalorditiva di 154 milioni di volte quella del nostro Sole, mentre il suo compagno pesa 6.3 milioni di masse solari. Sorprendentemente, questi oggetti colossali sono situati a soli 1600 anni luce di distanza, rappresentando la coppia conosciuta di buchi neri supermassicci più vicina alla Terra.

Gli scienziati prevedono che nel corso dei prossimi 250 milioni di anni questi buchi neri titanici finiranno per fondersi, formando un buco nero ancora più colossale. Anche il destino della stessa NGC 7727 subirà una drammatica trasformazione. La galassia, attualmente in fiamme di giovani stelle e vivaci vivai stellari, si stabilizzerà gradualmente e passerà in una galassia ellittica composta prevalentemente da stelle più vecchie con una formazione stellare minima, un processo che funge da possibile sguardo al futuro della nostra Via Lattea e dei suoi vicini. Galassia di Andromeda, destinata a fondersi tra miliardi di anni.

La straordinaria immagine catturata dal Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) montato su Gemini South mette in mostra la potenza e la precisione di questi telescopi all'avanguardia, che fanno parte dell'Osservatorio Internazionale Gemini gestito dal NOIRLab della National Science Foundation. I telescopi ottici/infrarossi gemelli da 8.1 metri di diametro sono strategicamente posizionati su due dei migliori siti di osservazione della Terra, offrendo capacità senza rivali sia nell'astronomia ottica che nell'infrarosso.

Unisciti a noi mentre ci imbarchiamo in questo balletto cosmico, svelando i misteri dello spazio profondo e svelando i segreti nascosti nelle collisioni e nelle fusioni delle galassie, dipingendo un ritratto maestoso del vasto universo in continua evoluzione.

Domande frequenti (FAQ)

D: Quanto dista NGC 7727 dalla Via Lattea?



R: NGC 7727 si trova a circa 90 milioni di anni luce dalla nostra galassia, la Via Lattea.

D: Quali sono le masse dei buchi neri supermassicci in NGC 7727?



R: Uno dei buchi neri di NGC 7727 ha una massa di 154 milioni di masse solari, mentre l'altro ha una massa di 6.3 milioni di masse solari.

D: Quanto sono distanti tra loro i buchi neri supermassicci di NGC 7727?



R: I buchi neri supermassicci di NGC 7727 sono situati a circa 1600 anni luce di distanza l'uno dall'altro.

D: I buchi neri supermassicci finiranno per fondersi in uno solo?



R: Sì, gli scienziati prevedono che i buchi neri supermassicci di NGC 7727 si fonderanno tra circa 250 milioni di anni, formando un buco nero ancora più massiccio.

D: Cosa accadrà a NGC 7727 una volta che le acque si saranno depositate?



R: Una volta risolta la collisione, NGC 7727 si trasformerà in una galassia ellittica composta da stelle più vecchie con pochissima formazione stellare.

D: Quale strumento è stato utilizzato per catturare l'immagine di NGC 7727?



R: L'immagine di NGC 7727 è stata catturata utilizzando lo spettrografo multioggetto Gemini (GMOS) montato sul telescopio Gemini South.