Gli effetti meccanici dell'esercizio sulla crescita muscolare esplorati utilizzando un innovativo tappetino in gel

È noto che l’esercizio fisico ha molti benefici per il nostro corpo, tra cui rendere i nostri muscoli più forti e più tonici. Tuttavia, gli esatti meccanismi alla base di questo processo sono rimasti un mistero. I ricercatori del MIT hanno sviluppato un esclusivo tappetino per esercizi realizzato in idrogel che consente loro di studiare gli effetti puramente meccanici dell'esercizio a livello microscopico.

Il tappetino in gel, di dimensioni simili a un quarto, contiene minuscole particelle magnetiche. Utilizzando un magnete esterno sotto il tappetino per spostare queste particelle, il gel può essere fatto oscillare come un tappetino vibrante, simulando le forze sperimentate dai muscoli durante l'esercizio. Le cellule muscolari vengono coltivate sul gel e i ricercatori osservano come rispondono all'esercizio meccanico creato dalle vibrazioni del magnete.

I risultati iniziali mostrano che un esercizio meccanico costante può far crescere le fibre muscolari in una direzione coordinata. Queste fibre allineate ed esercitate sono in grado di contrarsi insieme. Ciò suggerisce che il gel potrebbe essere utilizzato per guidare la crescita delle fibre muscolari, portando potenzialmente alla creazione di strati organizzati di muscoli solidi e funzionali. Tali muscoli potrebbero essere utilizzati nei robot morbidi o per riparare i tessuti danneggiati.

La dottoressa Ritu Raman, del MIT, spera che questa nuova piattaforma possa aiutare nella ricrescita muscolare dopo un infortunio o nel ridurre gli effetti dell'invecchiamento. Comprendendo meglio come le diverse forze meccaniche, in particolare l'esercizio fisico, influiscono sui tessuti muscolari a livello cellulare, i ricercatori possono sviluppare modi innovativi per ripristinare la mobilità nelle persone con disturbi motori e creare robot flessibili.

Il tappetino in gel, chiamato "MagMA" (Magnetic Matrix Actuation), fornisce un metodo non invasivo per modellare le fibre muscolari e studiare la loro risposta all'esercizio. I ricercatori intendono utilizzare questo gel innovativo per studiare altri tipi di cellule e la loro risposta alla stimolazione meccanica.

Questo studio introduce un nuovo approccio per incoraggiare le cellule muscolari ad allineare e coordinare la loro crescita utilizzando un tappetino in gel traballante. Ciò ha il potenziale per far avanzare l’ingegneria del tessuto muscolare e approfondire la nostra comprensione dell’impatto delle forze meccaniche sul comportamento cellulare.

