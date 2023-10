Scoperta in Spagna una nuova specie di dinosauro sauropode

By

Un nuovo studio ha rivelato la scoperta di una specie precedentemente sconosciuta di dinosauro sauropode che visse 122 milioni di anni fa in quella che oggi è la penisola iberica. Chiamata Garumbatitan morellensis, questa nuova specie di dinosauro è stata trovata a Morella, in Spagna, e ha ampliato la nostra comprensione della diversità dei dinosauri del periodo Cretaceo inferiore in Europa.

I fossili di questo dinosauro appena identificato sono stati rinvenuti nel sito fossile di Sant Antoni de la Vespa a Morella. Questo sito ha una delle più alte concentrazioni di ossa di dinosauri sauropodi del Cretaceo inferiore europeo e ha fornito importanti informazioni sulla fauna dei dinosauri dell'epoca. In questo deposito sono stati rinvenuti i resti di almeno quattro individui, di cui tre appartenenti al genere Garumbatitan morellensis.

Il ricercatore capo Pedro Mocho, paleontologo dell'Università di Lisbona, ha descritto uno degli individui come particolarmente grande, con vertebre larghe più di un metro e un femore che poteva raggiungere i due metri di lunghezza. Sono stati rinvenuti anche due piedi quasi completi e articolati, un ritrovamento raro nella documentazione geologica.

Gli scienziati sono stati in grado di differenziare il Garumbatitan morellensis dagli altri dinosauri sauropodi in base alle sue distinte caratteristiche anatomiche. La morfologia del femore e del piede lo distingue dai suoi contemporanei, somigliando ai sauropodi del tardo Cretaceo. Questo studio fa luce anche sulle connessioni di parentela tra Garumbatitan morellensis e altri sauropodi del Cretaceo inferiore della penisola iberica.

Inoltre, questa ricerca evidenzia la complessa storia evolutiva dei sauropodi del Cretaceo europeo, suggerendo la dispersione delle specie tra i continenti. I risultati indicano anche relazioni tra i sauropodi europei e quelli provenienti da Asia, Nord America e Africa.

I materiali fossili scoperti nel deposito di Sant Antoni de la Vespa saranno ulteriormente studiati e restaurati, fornendo preziose informazioni sull'evoluzione iniziale dei sauropodi che dominarono le faune dei dinosauri durante l'ultimo milione di anni dell'era mesozoica.

Fonte:

– Riferimenti alla rivista: Pedro Mocho, Fernando Escaso, José M Gasulla et al. Un nuovo dinosauro sauropode del Cretaceo inferiore di Morella (Spagna) fornisce nuove informazioni sulla storia evolutiva dei titanosauriformi somphospondilani iberici. Giornale zoologico della Linnean Society. DOI: 10.1093/zoolinnean/zlad124