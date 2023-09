Una nuova specie di dinosauro sauropode scoperta in Spagna

By

Un nuovo studio ha svelato la scoperta di una specie di dinosauro sauropode precedentemente sconosciuta che un tempo vagava per la penisola iberica circa 122 milioni di anni fa. Chiamato Garumbatitan morellensis, questo dinosauro ha ampliato la diversità dei dinosauri conosciuti in Europa durante il periodo Cretaceo inferiore. I fossili di Garumbatitan sono stati trovati a Morella, in Spagna, che ospita uno dei migliori reperti fossili di quest'epoca.

I depositi sedimentari della regione di Els Ports de Morella contengono numerosi fossili di dinosauri risalenti al Cretaceo inferiore. La regione della Morella è importante perché è il luogo in cui furono scoperti i primi resti di dinosauro in Spagna. Negli ultimi anni in questa zona sono stati rinvenuti numerosi fossili di vertebrati mesozoici, tra cui dinosauri ornitopode e sauropode.

Garumbatitan morellensis è stato descritto da un team di paleontologi portoghesi e spagnoli. La nuova specie di dinosauro appartiene al gruppo dei sauropodi, che consiste di grandi dinosauri erbivori quadrupedi con collo e coda lunghi. I fossili di Garumbatitan sono stati scavati nel sito fossile di Sant Antoni de la Vespa, dove è stata identificata una delle più grandi concentrazioni di resti di dinosauri sauropodi del Cretaceo inferiore in Europa.

I fossili di Garumbatitan ne rivelano le grandi dimensioni, con vertebre larghe oltre un metro e un femore che poteva raggiungere i due metri di lunghezza. La scoperta di piedi quasi completi e articolati è rara nella documentazione geologica. Lo studio fornisce una descrizione dettagliata delle caratteristiche anatomiche del Garumbatitan, evidenziandone la morfologia unica del femore e del piede.

Questo studio esamina anche le relazioni evolutive tra Garumbatitan morellensis e altri dinosauri sauropodi del Cretaceo inferiore nella penisola iberica. Il Garumbatitan è classificato come uno dei membri più primitivi del gruppo Somphospondyli, che era diversificato e abbondante durante il Cretaceo ma si estinse alla fine dell'era Mesozoica.

I risultati di questo studio sottolineano la complessa storia evolutiva dei sauropodi nel Cretaceo europeo, in particolare nella penisola iberica. La presenza di specie legate a lignaggi provenienti dall'Asia, dal Nord America e dall'Africa suggerisce periodi di dispersione della fauna tra i continenti. Il restauro di tutti i materiali fossili rinvenuti contribuirà a una migliore comprensione dell'evoluzione iniziale dei sauropodi durante l'era mesozoica.

Riferimenti:

– “Nuovo dinosauro sauropode del Cretaceo inferiore del bacino della Morella (Teruel-Alfambra), Spagna” – Zoological Journal of the Linnean Society