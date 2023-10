Rafforzare i test sulle onde gravitazionali della relatività generale contro le ipotesi astrofisiche

By

La Relatività Generale (GR) è stato un modello di gravità di incredibile successo, superando ogni test a pieni voti. Tuttavia, è noto che è incompleta e non si allinea completamente con altre teorie fisiche fondamentali. Le onde gravitazionali (GW) rilevate dall'esperimento LIGO offrono una nuova finestra per verificare la validità della GR. Studiando le deviazioni tra le forme d'onda GW previste e quelle osservate, i fisici possono cercare la fisica oltre la GR.

Per analizzare i dati GW, vengono utilizzati modelli di verosimiglianza bayesiani. Questi modelli calcolano la probabilità di una forma d'onda dati i dati. Si tratta di mettere in relazione i parametri del modello che descrivono le deviazioni dalla GR e dalla popolazione di buchi neri ai dati osservati. L'analisi bayesiana si basa anche sui valori a priori, che sono distribuzioni di probabilità che rappresentano la conoscenza precedente dei parametri. I dati a priori possono essere informativi o non informativi, a seconda della nostra precedente comprensione dei parametri.

Una sfida nel testare la GR utilizzando i dati GW è la forte correlazione tra i parametri che descrivono la popolazione dei sistemi binari dei buchi neri e i parametri che descrivono le deviazioni dalla GR. Ipotesi inadeguate sulla popolazione dei buchi neri possono influenzare l’inferenza sulle deviazioni dalla GR. Ad esempio, supporre un’uniforme a priori per la popolazione del buco nero quando in realtà segue una distribuzione basata sulla legge di potenza porterebbe a un risultato distorto.

Per dimostrare l'impatto delle ipotesi astrofisiche, gli autori hanno confrontato modelli con modelli a priori uniformi con modelli con modelli a priori motivati ​​dal punto di vista astrofisico. I risultati hanno mostrato differenze significative nelle distribuzioni posteriori. L'inclusione di informazioni astrofisiche ha portato a preferire sistemi binari con rapporti di massa più uguali, risultando in una massa del chirp di fusione inferiore e un coefficiente di deviazione più negativo.

Gli autori hanno utilizzato i dati LIGO anche per limitare la massa del gravitone, una particella ipotizzata che media le interazioni gravitazionali. Includendo i dati astrofisici a priori, il vincolo sulla massa del gravitone è stato ridotto, mostrando un maggiore supporto per un gravitone senza massa e un minore supporto per le deviazioni dalla GR.

In conclusione, gli autori sottolineano l’importanza di includere dati astrofisici a priori nei test di GR utilizzando i dati GW. Questi valori a priori aiutano a ridurre i pregiudizi derivanti da valori a priori non informativi e a migliorare l’accuratezza delle inferenze. Tuttavia, è essenziale campionare correttamente lo spazio precedente ed essere consapevoli dei potenziali pregiudizi che potrebbero ancora esistere.

