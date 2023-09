Nuovo test al punto di cura per il rilevamento rapido del virus del vaiolo delle scimmie

Uno studio di prova pubblicato su The Lancet Microbe introduce un promettente test presso il punto di cura per il rilevamento rapido del virus del vaiolo delle scimmie (MPXV). I ricercatori australiani hanno sviluppato il test basato sull’amplificazione isotermica e sulla tecnologia CRISPR-Cas. Grazie alla sua elevata sensibilità e specificità, il test ha ottenuto buoni risultati rispetto al test quantitativo gold standard della reazione a catena della polimerasi (qPCR).

Il vaiolo delle scimmie è una malattia zoonotica causata da MPXV, un grande virus del DNA a doppio filamento. Sebbene siano stati segnalati principalmente negli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini, sono stati osservati casi anche in donne e neonati. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il vaiolo delle scimmie un’emergenza sanitaria pubblica tra luglio 2022 e maggio 2023 a causa della sua improvvisa comparsa, rapida diffusione e mancanza di informazioni sull’efficacia del vaccino.

Attualmente, il metodo diagnostico gold standard per il rilevamento dell’MPXV è la qPCR, che richiede attrezzature specializzate e personale addestrato. La diagnosi avviene in genere in laboratori specializzati e possono essere necessari diversi giorni dopo la raccolta del campione per ottenere risultati, soprattutto in contesti con risorse limitate.

In questo studio, i ricercatori hanno sviluppato un test presso il punto di cura denominato “MPXV-CRISPR” per il rilevamento rapido dell’MPXV. Il test prevede l'estrazione del DNA genomico (gDNA) da campioni clinici, seguita dall'amplificazione e dal rilevamento mediante scissione del DNA mediata da CRISPR-Cas12a. Può essere letto utilizzando metodi basati sulla fluorescenza e su strisce a flusso laterale.

Il test ha dimostrato una sensibilità clinica del 100% e una specificità del 99.3% rispetto al test qPCR e a un pannello di agenti patogeni virali e batterici. La lettura del flusso laterale ha raggiunto una sensibilità del 100% e una specificità del 98.6% per MPXV, senza reattività crociata contro altri virus.

Il test MPXV-CRISPR potrebbe essere uno strumento prezioso per la diagnosi rapida di MPXV presso il punto di cura in contesti con risorse limitate. Può essere eseguito in circa 45 minuti, fornendo risultati rapidi e accurati. Si raccomandano ulteriori ricerche per ampliare la gamma dei lignaggi MPXV circolanti presi di mira dal test.

Fonte:

– The Lancet Microbe: “Rilevazione rapida del virus del vaiolo delle scimmie utilizzando un test mediato da CRISPR-Cas12a: uno studio di convalida e valutazione di laboratorio”

– Definizioni: Virus del vaiolo delle scimmie (MPXV): un grande virus del DNA a doppio filamento che causa il vaiolo delle scimmie, una malattia zoonotica che colpisce sia gli esseri umani che gli animali. MPXV-CRISPR: un test point-of-care per il rilevamento rapido di MPXV basato sull'amplificazione isotermica e sulla tecnologia CRISPR-Cas. Test presso il punto di cura: un test diagnostico progettato per essere eseguito nel luogo in cui è presente il paziente, fornendo risultati rapidi senza la necessità di attrezzature di laboratorio specializzate o di personale addestrato. Amplificazione isotermica: metodo per amplificare gli acidi nucleici a temperatura costante, eliminando la necessità di un termociclatore. Tecnologia CRISPR-Cas: uno strumento di modifica genetica che utilizza CRISPR RNA (crRNA) e proteine ​​associate a CRISPR (Cas) per colpire specifiche sequenze di DNA per la scissione e la modifica.