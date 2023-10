Svelare i segreti delle galassie: approfondimenti da GALAXY CRUISE e Citizen Astronomers

GALAXY CRUISE, in collaborazione con astronomi cittadini e utilizzando le immagini avanzate del telescopio Subaru, ha intrapreso una missione per svelare i misteri delle galassie. Esaminando queste immagini, il progetto ha fatto una scoperta rivoluzionaria: quando le galassie si scontrano e si fondono, mostrano attività intensificate. Questa rivelazione ha fatto luce sulla diversa natura dell’Universo, che deve le sue varie galassie a queste collisioni cosmiche avvenute durante immensi periodi di tempo.

GALAXY CRUISE, guidato dall'Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone (NAOJ), è un progetto scientifico cittadino che naviga nell'oceano cosmico dal 2019. Gli astronomi cittadini, dopo aver ricevuto una formazione approfondita, hanno dato un contributo significativo al progetto, consentendo ai ricercatori di realizzare scoperte senza precedenti sulle interazioni e le fusioni delle galassie.

Il progetto ha invitato alcuni astronomi cittadini ad assistere nell'identificazione delle galassie interagenti dalle immagini profonde catturate dal telescopio Subaru con Hyper Suprime-Cam (HSC). Questi individui potrebbero non essere astronomi professionisti, ma attraverso la formazione fornita dai professionisti, sono diventati esperti nella classificazione delle galassie. Nel corso di 2.5 anni e mezzo, circa 10,000 astronomi cittadini hanno effettuato più di 2 milioni di classificazioni, cosa che non sarebbe stata possibile ai soli astronomi professionisti.

L'analisi delle classificazioni di questi scienziati cittadini ha rivelato che erano straordinariamente accurate. Le immagini profonde dell’HSC hanno svolto un ruolo cruciale nel raggiungimento di questa elevata precisione, poiché hanno rivelato caratteristiche precedentemente nascoste, come i bracci di spirale nelle galassie precedentemente classificate come ellittiche. Inoltre, GALAXY CRUISE è riuscito a catturare finte caratteristiche indicative delle interazioni tra galassie, grazie alla sensibilità e alla risoluzione delle immagini HSC.

Questo progetto non ha identificato solo le galassie normali che mostrano segni di interazione, ma ha anche identificato le galassie attualmente sottoposte a violente fusioni. Queste fusioni violente hanno forme notevolmente distorte, dimostrando l’immenso potere dietro le classificazioni visive effettuate da un gran numero di astronomi cittadini.

Una delle scoperte chiave di GALAXY CRUISE è che le galassie interagenti, in particolare quelle coinvolte in fusioni violente, mostrano livelli elevati di attività di formazione stellare e una maggiore attività nei buchi neri supermassicci. Questi risultati suggeriscono che la fusione finale delle galassie innesca un aumento dell’attività interna. Questi risultati sono pubblicati nel primo articolo scientifico di GALAXY CRUISE, che rappresenta una pietra miliare significativa sia per gli astronomi che per i cittadini scienziati partecipanti.

L'approccio di GALAXY CRUISE per identificare le galassie in fusione attraverso la classificazione visiva, nonostante la sua natura dispendiosa in termini di tempo, si è dimostrato un metodo potente per costruire un campione completo di fusioni. Questo approccio, combinato con le immagini di alta qualità del telescopio Subaru, ha fornito ai ricercatori una maggiore comprensione delle dinamiche e delle complessità delle galassie.

Fonti: progetto GALAXY CRUISE, Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone