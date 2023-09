Le affascinanti immagini vincitrici del concorso Fotografo astronomico dell'anno 2023

Il Royal Observatory di Greenwich ha rivelato le immagini mozzafiato vincitrici del concorso Astronomy Photographer of the Year 2023. Giunto alla sua quindicesima edizione, il concorso mira a mettere in risalto il lavoro dei fotografi spaziali amatoriali di tutto il mondo.

L'immagine vincitrice del concorso di quest'anno, intitolata "Andromeda, Unexpected", è stata scattata da Marcel Drechsler, Xavier Strottner e Yann Sainty dalla Germania e dalla Francia. La fotografia cattura un arco di ossigeno mai visto prima vicino alla Galassia di Andromeda. Secondo i fotografi, l'immagine è stata una scoperta casuale, poiché inizialmente intendevano catturare una bellissima immagine della Galassia di Andromeda, ma si sono imbattuti in questo fenomeno inaspettato.

La fotografia ha attirato l'attenzione di scienziati di tutto il mondo, che ora stanno collaborando per indagare su questo oggetto gigante.

Oltre al vincitore assoluto, il concorso premia i vincitori di varie categorie. Alcuni dei vincitori di categoria importanti includono:

– Fotografo dell'anno di Skyscapes: “Grand Cosmic Fireworks” di Angel An, che mostra gli sprite, un raro fenomeno atmosferico che ricorda i fuochi d'artificio.

– Fotografo solare dell’anno: “A Sun Question” di Eduardo Schaberger Poupeau, raffigurante il sole con un filamento a forma di punto interrogativo.

– Fotografo lunare dell'anno: “Mars-Set” di Ethan Chappel, che cattura un'occultazione di Marte avvenuta l'8 dicembre 2022.

– Aurorae Photographer of the Year: “Brushstroke” di Monika Deviat, che mostra la bellezza di un'aurora isolata.

– Fotografo dell’anno di pianeti, comete e asteroidi: “Suspended in a Sunbeam” di Tom Williams, che offre una visione unica di Venere in falsi colori infrarossi/ultravioletti.

– Fotografo dell'anno per persone e spazio: “Zeila” di Vikas Chander, che mostra le insidiose coste della costa atlantica della Namibia.

– Fotografo dell'anno di stelle e nebulose: “Nuova classe di nebulose galattiche attorno alla stella YY Hya” di Marcel Drechsler, che mostra la scoperta di nebulose galattiche precedentemente sconosciute.

– Premio Sir Patrick Moore per il miglior esordiente: “Sh2-132: Blinded by the Light” di Aaron Wilhelm, con il complesso Sh2-132 vicino al confine delle costellazioni di Cefeo e Lacerta.

– Giovane fotografo dell’anno: “The Running Chicken Nebula” di Runwei Xu e Binyu Wang, che mette in risalto l’ammasso stellare Collinder 249 all’interno di una nebulosa gassosa luminosa.

– Premio Annie Maunder per l'innovazione dell'immagine: “Black Echo” di John White, che cattura il suono del buco nero al centro della galassia Perseo utilizzando materiale audio proveniente dal Chandra Sonification Project della NASA.

Queste incredibili immagini mostrano la bellezza e la meraviglia del nostro universo e testimoniano l'abilità e la passione dei fotografi spaziali amatoriali di tutto il mondo.

Fonti: sito web Astronomo Fotografo dell'anno