Le meravigliose galassie catturate dal telescopio spaziale Hubble della NASA

By

Il telescopio spaziale Hubble della NASA continua a stupirci con le sue immagini mozzafiato delle galassie. Ogni giorno di questa settimana, la NASA ha condiviso una nuova immagine di una galassia catturata da Hubble. Queste immagini non solo forniscono informazioni affascinanti su queste galassie lontane, ma servono anche come sorprese visive per gli appassionati di astronomia.

Prima di approfondire la bellezza di questi scatti di galassie, capiamo innanzitutto cos'è una galassia. Le galassie sono vasti quartieri cosmici composti da stelle, gas e polvere tenuti insieme dalla gravità. Sono disponibili in varie dimensioni e forme, da quelli con milioni di stelle a quelli con miliardi. La Via Lattea, la nostra galassia natale, è solo una tra i miliardi nell'universo, con stime recenti che suggeriscono la presenza di trilioni di galassie.

Il telescopio spaziale Hubble ha rivolto lo sguardo verso numerose galassie, catturandone quasi 10,000 in una singola immagine. Una delle galassie presentate dalla NASA è NGC 4654, una galassia a spirale intermedia situata nella costellazione della Vergine. NGC 4654 mostra una distribuzione asimmetrica di stelle e idrogeno neutro. Questa asimmetria potrebbe essere il risultato di un'interazione con una galassia compagna chiamata NGC 4639 e dell'influenza della forte forza gravitazionale dell'ammasso di galassie della Vergine.

Un'altra galassia segnalata dalla NASA è NGC 612, una rara radiogalassia dalla forma lenticolare. Le galassie lenticolari hanno un rigonfiamento centrale e un disco simili alle galassie a spirale ma prive dei caratteristici bracci. NGC 612 è una galassia attiva, che emette una quantità significativamente maggiore di radiazioni infrarosse rispetto alla luce visibile. È una delle sole cinque radiogalassie non ellittiche conosciute e gli scienziati stanno ancora studiando le ragioni dietro la sua emissione radio.

NGC 6951, situata a circa 78 milioni di anni luce di distanza nella costellazione di Cefeo, mostra bracci di spirale blu brillante e un nucleo galattico bianco brillante. Questa galassia ha vissuto periodi di intensa formazione stellare seguiti da fasi quiescenti. Al suo centro si trova un buco nero supermassiccio circondato da un anello di stelle, gas e polvere, che fornisce materiale per la continua formazione stellare.

Infine, la NASA presenta NGC 1087, una galassia a spirale barrata che ha un diametro di 87,000 anni luce e si trova a 80 milioni di anni luce dalla Terra. Questa galassia mostra regioni di gas molecolare freddo, rappresentato da strisce rosso scuro, e regioni di formazione stellare attiva caratterizzate da gas ionizzato rosa brillante. Le regioni più blu contengono stelle giovani e calde.

Queste immagini catturate dal telescopio spaziale Hubble forniscono preziose informazioni sulla natura e l'evoluzione delle galassie. Permettono agli scienziati di studiare la formazione stellare, le interazioni tra le galassie e il comportamento dei buchi neri supermassicci. La continua esplorazione del cosmo da parte di Hubble continua ad espandere la nostra comprensione del vasto universo in cui abitiamo.

Definizioni:

– Galassia: enormi quartieri cosmici che contengono stelle, gas e polvere tenuti insieme dalla gravità.

– Galassia a spirale intermedia: un tipo di galassia con una struttura intermedia tra una galassia a spirale barrata e una galassia a spirale non barrata.

– Radio Galaxy: una galassia che emette quantità significative di onde radio.

– Galassia lenticolare: una galassia con un rigonfiamento centrale e un disco simile alle galassie a spirale ma priva dei caratteristici bracci a spirale.

– Galassia Seyfert: una galassia attiva che emette grandi quantità di radiazioni infrarosse, nonostante sembri normale nella luce visibile.

– Radiogalassia non ellittica: una radiogalassia che non ha forma ellittica ma possiede una morfologia diversa.

– Buco nero supermassiccio: un buco nero con una massa milioni o miliardi di volte maggiore di quella del sole.

Fonte:

– Articolo originale: Il telescopio spaziale Hubble della NASA cattura la galassia NGC 4654 – NASA

– Articolo originale: La straordinaria galassia NGC 612 catturata dal telescopio spaziale Hubble della NASA – NASA

– Articolo originale: Il telescopio spaziale Hubble della NASA cattura la galassia a spirale NGC 6951 – NASA

– Articolo originale: Hubble vede un punto caldo nel tempestoso emisfero meridionale di Giove – NASA