L'importanza del gas nella respirazione galattica

Il gas svolge un ruolo cruciale nel ciclo di vita delle galassie. Sebbene le stelle e le galassie siano state per lungo tempo al centro dell’osservazione astronomica, solo di recente i ricercatori sono stati in grado di vedere e comprendere meglio l’impatto significativo del gas sulla formazione e sull’evoluzione di queste strutture cosmiche.

Il termine “gas” si riferisce al mezzo interstellare, che si trova tra le galassie, così come al gas circumgalattico che circonda da vicino una galassia. Questi termini vengono utilizzati dagli astronomi per descrivere le diverse regioni del gas, ma non esiste un confine netto tra di loro.

Gli astronomi hanno iniziato a svelare l’intricato flusso di gas tra le galassie, il loro mezzo circumgalattico e il mezzo intergalattico. Questo flusso svolge un ruolo vitale nella regolazione della formazione stellare, poiché la continua respirazione del gas è essenziale per la nascita di nuove stelle. Quando questo flusso cessa, cessa anche la formazione delle stelle.

Il processo di respirazione delle galassie coinvolge l’interazione tra le stelle, la gravità, la temperatura e la densità del gas. Quando si formò l'Universo, il gas si raccolse all'interno delle galassie e diede origine alle stelle. Quando le stelle muoiono, espellono il gas nello spazio circostante, che inizialmente è caldo e diffuso. Tuttavia, quando il gas lascia la galassia, si raffredda e la sua densità aumenta. Ciò consente alla gravità di riportare il gas nella galassia, dove può collassare e formare nuove stelle.

Gli astronomi sono riusciti a osservare il flusso di gas dentro e fuori le galassie fin dagli anni '1960 utilizzando la luce proveniente da quasar distanti. Hanno scoperto che il gas circumgalattico vicino alle galassie ha una metallicità più elevata, indicando che è il risultato del gas espulso dalle stelle. Il gas nel mezzo circumgalattico funge anche da fonte di combustibile per la formazione stellare nelle galassie.

Indagini su larga scala hanno rivelato che il gas nel mezzo circumgalattico è fino a 1,000 volte più denso del gas presente nel mezzo intergalattico. La temperatura di questo gas varia da 10,000 a 1 milione di Kelvin, rendendolo sia più caldo che più freddo del gas intergalattico. Tuttavia, studiare il gas in entrata è impegnativo a causa della sovrapposizione dei segnali con quelli provenienti dalle galassie stesse.

La causa della fuoriuscita di gas, che è più facile da osservare, rimane incerta. Potrebbe essere il risultato di supernovae, venti stellari o persino feedback del buco nero. Tuttavia, indipendentemente dalla causa specifica, il flusso di gas alla fine cessa, portando all’estinzione della formazione stellare nelle galassie. Una volta che la galassia diventa quiescente, non formerà più stelle e apparirà di colore rosso.

Anche se c’è ancora molto da imparare sulla respirazione galattica, le simulazioni stanno fornendo agli astronomi informazioni utili. La simulazione FIRE, ad esempio, modella la formazione e l’evoluzione delle galassie nel corso di miliardi di anni, consentendo ai ricercatori di visualizzare il flusso di gas dentro e fuori queste strutture cosmiche.

In conclusione, il gas è una componente vitale nel processo di respirazione della galassia. Comprendere il ruolo del gas nella formazione stellare e nel ciclo di vita delle galassie è fondamentale per comprendere le origini delle stelle, dei pianeti e persino della vita stessa.

