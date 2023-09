Capire come respirano le galassie:

Per secoli gli astronomi hanno concentrato la loro attenzione su stelle e galassie, solo per scoprire che la maggior parte della materia contenuta in una galassia è in realtà gas. Con i progressi tecnologici, gli astronomi sono ora in grado di osservare e studiare il flusso di gas dentro e fuori le galassie, facendo luce sul processo di respirazione di queste strutture cosmiche. Quando una galassia cessa di respirare, la formazione stellare si ferma.

Il gas esiste in varie forme nello spazio. Quando si trova tra le galassie, viene definito mezzo intergalattico, mentre il gas che circonda una galassia è noto come gas circumgalattico. Queste non sono barriere distinte ma piuttosto nomi usati dagli astronomi per descrivere queste diverse fasi del gas.

Il flusso di gas tra una galassia, il suo mezzo circumgalattico e il mezzo intergalattico è cruciale nella regolazione della formazione stellare. Le stelle, la gravità, la temperatura e la densità del gas svolgono tutti un ruolo in questo processo. Quando il gas si accumula nelle galassie e si formano le stelle, alla fine viene espulso quando le stelle muoiono, in particolare sotto forma di supernovae. Il gas, in questa fase, è caldo e diffuso e resiste alla compattazione.

Tuttavia, quando il gas lascia la galassia e si raffredda, la sua densità aumenta, consentendo alla gravità di esercitare una spinta più forte. Il gas viene poi risucchiato nella galassia dove può collassare in nubi e dare origine a nuove stelle. Questo ciclo di riciclaggio del gas è ciò che consente alle galassie di continuare a respirare.

Gli astronomi scoprirono inizialmente il concetto di respirazione galattica negli anni ’1960, quando osservarono la luce proveniente da quasar distanti che passavano attraverso nubi di gas. Da allora, i progressi tecnologici hanno fornito agli astronomi strumenti migliori e una comprensione più profonda di questo fenomeno.

Studiando il mezzo circumgalattico, gli astronomi hanno trovato prove di galassie che respirano sotto forma di nubi di gas separate al di fuori delle galassie. Alcune nubi di gas hanno metalità più elevate, indicando che hanno avuto origine all'interno delle galassie e sono state successivamente espulse. Questo gas con una metallicità più elevata è un chiaro segno che il gas è già stato presente in una galassia.

Anche se comprendere le specifiche della respirazione galattica rimane impegnativo, gli astronomi hanno scoperto che il gas nel mezzo circumgalattico è fino a 1,000 volte più denso del gas intergalattico. La temperatura di questo gas varia da 10,000 a 1 milione di Kelvin, rendendolo sia più freddo che più caldo del mezzo intergalattico.

Le cause dei deflussi di gas sono ancora incerte, con possibilità che includono supernove, venti stellari, getti di buchi neri e feedback. Indipendentemente dagli esatti meccanismi in gioco, questo processo di respirazione alla fine si arresta, fenomeno che gli astronomi chiamano “estinzione”.

Comprendere come respirano le galassie è essenziale per svelare l’intricata relazione tra flusso di gas, formazione stellare ed evoluzione delle galassie. Le ricerche e le indagini in corso in questo campo continuano ad approfondire la nostra conoscenza del cosmo e del nostro posto al suo interno.