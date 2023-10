La nascita di un nuovo pianeta: prove di una collisione planetaria rilevata in un sistema stellare distante

By

Gli astronomi hanno potenzialmente rilevato le conseguenze di una massiccia collisione tra due pianeti giganti in un sistema stellare distante. La collisione, se confermata, potrebbe fornire un’opportunità unica per assistere alla nascita di un nuovo pianeta e acquisire informazioni sul processo di formazione planetaria.

Nel dicembre 2021, gli astronomi hanno osservato una stella simile al sole altrimenti ordinaria, nota come ASASSN-21qj, sperimentando sfarfallio e oscuramento insoliti. Sebbene questi fenomeni non siano rari e siano tipicamente attribuiti al materiale che passa tra la stella e la Terra, un astronomo dilettante di nome Arttu Sainio ha sottolineato che l'emissione di luce infrarossa dalla stella era aumentata di circa il 4% due anni e mezzo prima dell'evento. evento di oscuramento.

Sulla base di queste osservazioni, i ricercatori propongono che lo sfarfallio e l’oscuramento potrebbero essere spiegati da una collisione catastrofica tra due pianeti. Si ritiene che impatti giganteschi di questa natura siano comuni nelle fasi finali della formazione dei pianeti e possano influenzare in modo significativo le dimensioni, la composizione e le orbite dei pianeti in un sistema.

La collisione avrebbe rilasciato un’enorme quantità di energia, creando una massa di materiale calda e luminosa centinaia di volte più grande dei pianeti originali. Questo corpo planetario espanso, osservato utilizzando il telescopio spaziale WISE della NASA, si è gradualmente raffreddato e ridotto nel corso di milioni di anni, formando potenzialmente un pianeta completamente nuovo.

L'impatto avrebbe anche generato pennacchi di detriti, alcuni dei quali si sarebbero vaporizzati e condensati in ghiaccio e cristalli di roccia. Questi pennacchi potrebbero essere passati tra ASASSN-21qj e la Terra, causando l’oscuramento irregolare della stella.

Se l’interpretazione di questi eventi fosse corretta, lo studio di questo sistema stellare potrebbe fornire preziose informazioni sui meccanismi di formazione dei pianeti. Dalle limitate osservazioni effettuate finora, i ricercatori hanno dedotto che i pianeti in collisione avevano una massa diverse volte quella della Terra, potenzialmente paragonabili per dimensioni a Urano e Nettuno. Inoltre, la temperatura del corpo post-impatto è stata stimata intorno ai 700°C, suggerendo la presenza di elementi con basse temperature di ebollizione, come l'acqua.

Questa scoperta apre una nuova finestra sulla comprensione delle collisioni planetarie e della nascita di nuovi mondi. Studiando le conseguenze di tali eventi, gli scienziati possono scoprire informazioni cruciali sui processi che modellano il nostro universo.

