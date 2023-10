La storia violenta della galassia di Andromeda rivelata dal Progetto di Archeologia Galattica

Un recente progetto di archeologia galattica condotto da un team internazionale di astrofisici ha svelato la storia violenta e drammatica della Galassia di Andromeda, la grande galassia più vicina alla nostra Via Lattea. Analizzando la composizione chimica delle stelle di Andromeda, i ricercatori sono riusciti a ricostruirne il passato. Hanno scoperto un’abbondanza di elementi, tra cui nebulose planetarie e stelle giganti rosse, che indicano un processo di formazione turbolento. In effetti, il team ritiene che la creazione di Andromeda sia stata più caotica della formazione della Via Lattea.

I ricercatori suggeriscono che Andromeda abbia vissuto un’intensa esplosione di formazione stellare, che pose le basi della galassia, seguita da un periodo secondario di nascita stellare tra 2 e 4.5 miliardi di anni fa. Questo secondo periodo di starburst è stato probabilmente innescato da una “fusione umida”, quando Andromeda si è scontrata e si è fusa con un’altra galassia ricca di gas. L'afflusso di gas in questa fusione ha alimentato un'ulteriore formazione stellare.

Il team ha anche trovato prove che suggeriscono che Andromeda abbia subito collisioni e fusioni con altre galassie in passato. Esaminando la composizione chimica delle stelle di Andromeda, hanno identificato due segni distinti nei componenti del disco. Una famiglia di stelle aveva dieci volte più ossigeno del ferro, mentre l’altro gruppo aveva quantità simili di entrambi gli elementi. Questa preziosa scoperta fa luce sulla natura della collisione suggerita e sul suo impatto sulla popolazione stellare di Andromeda.

Il progetto di archeologia galattica non solo fornisce approfondimenti sul passato di Andromeda, ma suggerisce anche il suo futuro turbolento. La Via Lattea e Andromeda sono attualmente in rotta di collisione, secondo le previsioni, entro circa 4.5 miliardi di anni. Questa collisione si tradurrà in una trasformazione significativa per entrambe le galassie, cancellando i loro caratteristici bracci a spirale. Le popolazioni stellari, compreso il nostro sistema solare, sopravviveranno ma verranno gettate in nuove orbite attorno a un nuovo centro galattico.

Le scoperte del team contribuiscono a un'indagine più ampia sulle origini degli elementi chimici nell'universo. Ulteriori studi utilizzando telescopi avanzati come il telescopio spaziale James Webb continueranno ad esplorare Andromeda e forniranno una comprensione più profonda della sua storia e delle sue origini.

Fonte:

– Le lettere del diario astrofisico