Una visione più chiara della Via Lattea: l'esplorazione degli ammassi globulari da parte di Gaia

La missione spaziale Gaia, lanciata dieci anni fa dall'Agenzia spaziale europea (ESA), mirava a creare una mappa 3D della nostra galassia, la Via Lattea. Dopo aver osservato 1.8 miliardi di stelle e aver mappato la Via Lattea, gli scienziati si sono resi conto che non avevano una visione chiara delle regioni densamente popolate del cielo. Per affrontare questo problema, l’Osservatorio spaziale Gaia si è concentrato sullo studio degli ammassi globulari, che sono super-conglomerazioni di stelle.

Gli ammassi globulari sono densi insiemi di centinaia di migliaia di stelle e sono tra gli oggetti più antichi dell'universo. Studiando questi ammassi, gli scienziati hanno scoperto che il Sole non si trova al centro della Via Lattea ma piuttosto negli ammassi aperti che si trovano in uno dei bracci a spirale della galassia chiamato braccio del Sagittario.

Gli astrofili sono stati chiamati dall'ESA per analizzare i dati raccolti da un particolare ammasso globulare chiamato Omega Centauri, situato a circa 17,090 anni luce dalla Terra. L’analisi ha rivelato mezzo milione di nuove stelle all’interno di questo ammasso e persino oggetti cosmici così massicci da piegare la luce.

L'esplorazione degli ammassi globulari da parte di Gaia ha fornito una comprensione più chiara di queste strutture celesti. L’enorme numero di stelle all’interno di questi ammassi può spesso sopraffare i telescopi, rendendo difficile studiarli adeguatamente. Tuttavia, le osservazioni di Gaia hanno consentito una rappresentazione più dettagliata e accurata di questi ammassi.

La scelta di studiare Omega Centauri è stata motivata dal suo status di il più grande ammasso globulare conosciuto nella Via Lattea che può essere osservato dalla Terra. Con un diametro di 150 anni luce e un peso stimato quattro milioni di volte quello del sole, Omega Centauri è distribuito su circa 10 milioni di stelle. La mappatura di questo ammasso effettuata da Gaia ha rivelato il maggior numero di nuove stelle fino ad oggi e ha fatto luce sulla distribuzione delle stelle all'interno della Via Lattea.

Un fenomeno affascinante osservato da Gaia è la lente gravitazionale, dove la luce che passa attraverso oggetti pesanti come gli ammassi globulari viene deformata. A causa dell'attrazione gravitazionale di questi ammassi, la luce si piega, producendo un effetto di ingrandimento. Gaia ha identificato 381 casi di lente gravitazionale all’interno dell’ammasso Omega Centauri, consentendo l’osservazione di sorgenti luminose lontane note come quasar. Questi quasar potrebbero essere alimentati da buchi neri e la capacità di Gaia di studiarli attraverso l’effetto di lente dell’ammasso fornisce preziose informazioni su questi fenomeni lontani.

In futuro, Gaia prevede di rilasciare più dati, comprese informazioni su altre otto regioni ricche di stelle, nel 2025. Gli scienziati sperano che ciò possa aiutare a confermare l'età della nostra galassia, a localizzare il suo centro, a comprendere l'evoluzione stellare e, infine, a fornire approfondimenti sull'evoluzione della nostra galassia. età dell’universo stesso.

