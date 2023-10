L'Osservatorio Gaia scopre mezzo milione di stelle nell'ammasso vicino

L'osservatorio Gaia dell'Agenzia spaziale europea ha pubblicato i suoi ultimi dati, rivelando scoperte rivoluzionarie. Nella sua terza pubblicazione di dati, Gaia ha identificato mezzo milione di stelle in un ammasso vicino, circa 400 lenti gravitazionali e le orbite di oltre 156,000 asteroidi.

Le stelle appena identificate si trovano in Omega Centauri, il più grande ammasso globulare visibile dalla Terra. Gaia ha osservato un numero di stelle dieci volte superiore nel nucleo dell'ammasso, comprese stelle 15 volte più deboli di quelle rilevate in precedenza.

Questo rilascio di dati rappresenta una pietra miliare significativa per i ricercatori, poiché fornisce preziose informazioni sulla struttura, la distribuzione e il movimento delle stelle in Omega Centauri. Alexey Mints, membro della Gaia Collaboration, ha espresso entusiasmo per l'utilizzo del pieno potenziale di Gaia per creare una mappa completa su larga scala dell'ammasso.

Oltre alle stelle, Gaia ha osservato anche oltre 380 lenti gravitazionali, che sono oggetti che piegano e focalizzano la luce proveniente da parti distanti dell'universo. Queste lenti consentono agli astronomi di studiare le galassie antiche e potenzialmente di acquisire una migliore comprensione della materia oscura.

Christine Ducourant, un'astrofisica coinvolta nella collaborazione, ha evidenziato la scoperta di quasar con lenti distanti tra gli oggetti osservati. I quasar sono nuclei galattici estremamente luminosi alimentati da buchi neri. L’identificazione di questi quasar aiuta gli astrofisici nella loro ricerca per comprendere gli antichi nuclei galattici attivi.

Inoltre, i futuri rilasci di dati di Gaia sono molto attesi. Il quarto rilascio, previsto per il 2026, conterrà l’osservazione di otto regioni nello spazio dense di stelle. Il rilascio finale dei dati della missione è previsto per il 2030.

Questo straordinario rilascio di dati da Gaia segna un altro passo avanti nella nostra comprensione del cosmo e fornisce ai ricercatori informazioni vitali sulla dinamica stellare, sull’evoluzione delle galassie e sui misteri dell’universo.

Fonte:

– L’Agenzia spaziale europea

– La Collaborazione Gaia

– Istituto Leibniz di Astrofisica Potsdam