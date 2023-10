La missione Gaia pubblica nuovi dati sulla mappatura della Via Lattea

La missione Gaia dell'Agenzia spaziale europea ha recentemente rilasciato una quantità significativa di dati, fornendo preziose informazioni sulla struttura della Via Lattea. Gaia è un osservatorio spaziale dedicato alla creazione di una mappa 3D completa della nostra galassia, comprese stelle, pianeti, comete e asteroidi.

L'ultimo rilascio di dati include mezzo milione di nuove stelle e dettagli su oltre 150,000 asteroidi all'interno del nostro sistema solare. Queste informazioni colmano le lacune delle versioni precedenti, in particolare nelle aree del cielo densamente popolate. Ad esempio, l’ammasso globulare Omega Centauri, il più grande ammasso visibile dalla Terra, ora mostra dieci volte più stelle di prima, con un totale di 526,587 nuove stelle identificate.

Oltre a queste stelle, Gaia ha scoperto un numero significativo di lenti gravitazionali. La lente gravitazionale si verifica quando un oggetto massiccio, come un ammasso di galassie, distorce lo spazio-tempo, agendo come una lente d'ingrandimento e consentendo ai ricercatori di osservare oggetti più distanti. Gaia ha identificato 381 candidati solidi per i quasar con lente, inclusi 50 candidati altamente probabili. Questi quasar con lente sono nuclei galattici estremamente luminosi alimentati da buchi neri.

L'obiettivo principale di Gaia è quello di osservare le stelle, ma come bonus aggiuntivo sta anche catturando preziosi dati cosmologici. La missione fornisce una prospettiva unica sull’universo e sui suoi oggetti, dagli oggetti del nostro sistema solare ai quasar moltiplicati a miliardi di anni luce di distanza.

Con ogni rilascio di dati, Gaia amplia la nostra comprensione della Via Lattea e dei suoi vari componenti. Gli scienziati possono ora utilizzare questa ricchezza di informazioni per studiare gli ammassi in modo più dettagliato ed esplorare oggetti distanti che prima erano fuori dalla nostra portata. La prospettiva a tutto cielo di Gaia continua a offrire spunti straordinari sull'universo in cui viviamo.

