L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale condurrà test di interruzione in volo per la missione Gaganyaan

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) si sta preparando per un cruciale test di interruzione in volo del sistema di fuga dell'equipaggio per la missione Gaganyaan, la prima impresa di volo spaziale umano dell'India. Il test si svolgerà entro la fine di ottobre 2023.

Il Crew Escape System (CES) è una funzionalità di sicurezza progettata per separare rapidamente il modulo equipaggio dal suo veicolo di lancio in caso di emergenza durante il lancio. Il veicolo di prova TV-D1 di questo mese sarà la prima di quattro missioni di interruzione previste dal programma Gaganyaan.

L'obiettivo del prossimo test è convalidare le prestazioni del CES in diverse condizioni, come alta pressione dinamica e condizioni transoniche. Il veicolo di prova, un razzo monostadio basato sulla propulsione liquida, è stato sviluppato appositamente per questo scopo.

Il Vikram Sarabhai Space Center (VSSC) con sede a Thiruvananthapuram, il centro principale dell’ISRO, sta supervisionando i preparativi per il test. Secondo il direttore del VSSC S Unnikrishnan Nair, tutti i sistemi del veicolo sono arrivati ​​al sito di lancio e l'assemblaggio finale è attualmente in corso.

Inoltre, Nair ha menzionato il potenziale per il veicolo di prova da utilizzare per il turismo spaziale. Il veicolo ha la capacità di trasportare un modulo equipaggio ad un'altitudine di 100 km e di tornare in sicurezza sulla Terra.

La missione Gaganyaan mira a dimostrare la capacità dell'India di inviare un equipaggio composto da due o tre membri in un'orbita circolare di circa 400 km attorno alla Terra per una missione della durata da uno a tre giorni. Il modulo equipaggio è progettato con una struttura interna metallica pressurizzata e una struttura esterna non pressurizzata con un sistema di protezione termica per fornire un ambiente confortevole per l'equipaggio nello spazio.

Il lanciatore pesante dell'ISRO, il razzo LVM3, è stato identificato come il veicolo di lancio per la missione Gaganyaan. Tuttavia, Nair ha chiarito che l'LVM3 non può essere utilizzato per condurre test di validazione del CES a causa del suo costo elevato.

Fonte: PTI (il nome della fonte è nascosto)