La formazione di un nuovo supercontinente potrebbe minacciare la vita sulla Terra tra 250 milioni di anni

By

Gli scienziati dell’Università di Bristol hanno utilizzato modelli climatici di supercomputer per prevedere le conseguenze potenzialmente devastanti di una futura formazione di supercontinenti. Credono che tra circa 250 milioni di anni i continenti della Terra si fonderanno per formare un nuovo supercontinente chiamato Pangea Ultima. Questa fusione porterebbe a condizioni climatiche estreme, rendendo il pianeta praticamente inabitabile per gli esseri umani e i mammiferi.

Simulando le tendenze di temperatura, vento, pioggia e umidità per il supercontinente, i ricercatori sono stati in grado di calcolare l’impatto sui livelli di anidride carbonica. Hanno scoperto che la formazione di Pangea Ultima comporterebbe eruzioni vulcaniche più frequenti, rilasciando grandi quantità di anidride carbonica nell’atmosfera e riscaldando ulteriormente il pianeta. Inoltre, il sole diventerebbe più luminoso, emettendo più energia e contribuendo all’effetto di riscaldamento complessivo.

Alexander Farnsworth, l’autore principale del documento di ricerca, ha affermato che la combinazione di continentalità, un sole più caldo e livelli di CO2 aumentati creerebbe temperature estremamente elevate, raggiungendo fino a 40-50 gradi Celsius. Gli alti livelli di umidità aggraverebbero ulteriormente il caldo, rendendo impossibile la sopravvivenza degli esseri umani e di molte altre specie a causa della loro incapacità di rinfrescare il corpo attraverso il sudore.

Sebbene le previsioni siano state calcolate partendo dal presupposto che gli esseri umani smetterebbero di bruciare combustibili fossili, i ricercatori hanno avvertito che il raddoppio degli attuali livelli di anidride carbonica potrebbe verificarsi molto prima se non verranno intraprese azioni immediate per affrontare la crisi climatica.

Questa previsione allarmante ricorda che le conseguenze del cambiamento climatico possono essere gravi e che è necessaria un’azione urgente per mitigarne gli effetti. La ricerca funge da appello a dare priorità alle pratiche sostenibili e a ridurre le emissioni di carbonio per garantire un futuro abitabile per le generazioni a venire.

Fonte:

– Università di Bristol

- CNN