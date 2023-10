DLR costruisce un banco di prova per robot di esplorazione marziani e lunari

Il team di robotica della DLR, l'agenzia spaziale tedesca, ha costruito un banco di prova di 1500 metri quadrati per i suoi prossimi robot di esplorazione marziana e lunare. Questo banco di prova, situato nella città di Oberpfaffenhofen fuori dal Centro di robotica e meccatronica di DLR, fornisce un ambiente simulato per testare le prestazioni di questi robot.

Il banco di prova è dotato di simulanti sia per la superficie lunare che per quella marziana, inclusi materiali come basalto, rocce laviche e suevite. Presenta vari ostacoli sul terreno, come dune di sabbia, colline, tunnel, burroni, massi e tumuli, attraverso i quali i robot devono attraversare. L'obiettivo è testare le capacità dei robot di estrarre campioni e muoversi su diversi tipi di terreno.

Un aspetto chiave del test è il coordinamento di più piattaforme robotiche. Il banco di prova mira a valutare come questi robot possono lavorare insieme in modo efficiente in termini di estrazione e navigazione dei campioni. I robot utilizzeranno anche mappe dello spazio create dinamicamente per facilitare la loro navigazione.

Sebbene il banco di prova abbia i suoi limiti, come le sue dimensioni e l’assenza di un ambiente sottovuoto o di simulazione della gravità, serve allo scopo di fornire un terreno realistico su cui i robot possono essere testati. Non è stato progettato per testare la durezza delle radiazioni o le condizioni atmosferiche, che possono essere valutate con mezzi diversi.

La prima missione ad utilizzare questo banco di prova sarà il rover IDEFIX, sviluppato in collaborazione con l'agenzia spaziale francese CNES. Il rover sarà inviato a Phobos come parte della missione MMX dal Giappone.

Si prevede che il banco di prova di DLR per i robot di esplorazione marziana e lunare sarà una risorsa preziosa per l'agenzia e i suoi partner nello sviluppo e nel perfezionamento delle tecnologie necessarie per le future missioni spaziali.

