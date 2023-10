Il potenziale della farina d'acqua come fonte di cibo e ossigeno per gli astronauti nell'esplorazione spaziale

Gli scienziati dell’Università Mahidol in Tailandia stanno studiando il potenziale della farina d’acqua, la più piccola pianta da fiore sulla Terra, come fonte di cibo e ossigeno per gli astronauti durante l’esplorazione spaziale. La farina d'acqua, o Wolffia, è una pianta senza radici che galleggia sulle superfici di laghi e stagni in Asia. La sua capacità di produrre ossigeno attraverso la fotosintesi e il suo alto contenuto proteico lo rendono un candidato interessante per sostenere gli astronauti nelle missioni più lunghe e nelle visite ad altri corpi celesti.

Per studiare gli effetti della gravità sulla crescita e sullo sviluppo della farina d'acqua, i ricercatori hanno sottoposto la pianta a condizioni di ipergravità utilizzando una centrifuga presso il centro tecnico dell'Agenzia spaziale europea (ESA) nei Paesi Bassi. La centrifuga può simulare fino a 20 volte la gravità terrestre, consentendo agli scienziati di osservare come la farina d'acqua si adatta ai diversi ambienti gravitazionali.

La semplicità della farina d'acqua, priva di radici, steli o foglie, la rende un soggetto ideale per studiare gli effetti della gravità sulla crescita delle piante. Il suo breve ciclo di vita, da cinque a dieci giorni, consente ai ricercatori di osservarne l'intero ciclo di vita e di studiare la sua risposta all'ipergravità in un breve periodo.

Gli esperimenti prevedono il posizionamento della farina d’acqua in contenitori dotati di LED che simulano la luce solare naturale e la rotazione ad alta velocità. I ricercatori possono studiare due generazioni di farina d'acqua entro il periodo di prova di due settimane. Quindi estraggono campioni per l'analisi chimica per ottenere informazioni sulla risposta della farina d'acqua all'ipergravità.

Prima di testare la farina d’acqua a livelli di gravità estremi, il team aveva già utilizzato i clinostati, dispositivi che simulano la gravità debole o la microgravità, per osservare la crescita delle piante. I confronti tra la crescita delle piante a gravità normale e la microgravità simulata hanno mostrato poca o nessuna differenza. Tuttavia, i ricercatori mirano ad estendere le loro osservazioni all’intero spettro gravitazionale per comprendere meglio come le piante si adattano e prosperano in ambienti con gravità diversa.

Con la sua capacità di produrre ossigeno e il suo potenziale come fonte proteica, la farina d’acqua è promettente per l’agricoltura spaziale e per sostenere gli astronauti durante le missioni spaziali di lunga durata. Ulteriori ricerche e analisi aiuteranno a determinare la sua idoneità a supportare l’esplorazione spaziale umana.

Fonte:

– Università Mahidol in Tailandia

– Centro tecnico dell’Agenzia spaziale europea (ESA) nei Paesi Bassi