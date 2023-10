La missione cinese Chang'e-8 offrirà spazio per apparecchiature scientifiche internazionali

L’imminente missione lunare cinese Chang’e-8, il cui lancio è previsto per il 2028, offrirà ad altri paesi un’opportunità senza precedenti di contribuire con attrezzature scientifiche. La missione avrà una capacità di carico di 200 kg (440 libbre) e i paesi interessati potranno presentare lettere di intenti alla China National Space Administration (CNSA) entro la fine di quest’anno. Wang Qiong, vice capo progettista della missione, ha affermato che verrà data priorità a progetti innovativi, robot in grado di afferrare oggetti dalla superficie lunare e strumenti scientifici complementari a quelli cinesi.

Oltre agli strumenti fissi, i paesi partecipanti possono anche contribuire con robot, rover e veicoli di volo che possano funzionare in modo indipendente dopo l’atterraggio. La CNSA accoglie con favore anche la cooperazione a livello di missione, in cui la Cina e i suoi partner lancerebbero e gestirebbero le loro sonde separatamente ma collaborerebbero in orbita o esplorerebbero congiuntamente la superficie lunare.

Questa opportunità di cooperazione internazionale non ha eguali, poiché le missioni precedenti hanno trasportato solo una frazione della capacità di carico utile. Ad esempio, la missione Chang'e-6, il cui lancio è previsto per il prossimo anno, trasporterà meno di 20 kg di equipaggiamenti provenienti da Francia, Svezia, Italia e Pakistan.

L’obiettivo della Cina è quello di stabilire una base lunare vicino al polo sud della Luna entro il 2035, e la missione Chang’e-8 potrebbe contribuire a raggiungere questo obiettivo. I potenziali siti di atterraggio per la missione includono la cresta di collegamento Shackleton-de Gerlache o tre crateri noti come Leibnitz Beta, Amundsen e Cabeus, che si ritiene contengano ghiaccio d'acqua che potrebbe supportare una base lunare.

La missione Chang'e-8 è ancora in fase di progettazione concettuale e sarà composta da un lander, un rover e un robot operativo. Trasporterà un totale di 14 strumenti per indagini geologiche, osservazioni della Terra dalla Luna, analisi di campioni lunari in loco e test sulla tecnologia di utilizzo delle risorse. L'attrezzatura includerà telecamere, un sismometro, un telescopio a raggi X molli, un rilevatore di campi elettromagnetici a bassa frequenza e un imager multispettrale per l'osservazione della Terra.

Thomas Zurbuchen, ex amministratore scientifico associato della NASA, ha espresso il suo entusiasmo per i piani di esplorazione lunare della Cina e ha sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale nello spazio. "Esplorare la Luna […] cambia non solo la nostra comprensione della Luna, ma anche il rapporto tra la Luna e la Terra, e quindi la storia della Terra", ha detto Zurbuchen, che ora è professore all'ETH di Zurigo in Svizzera. Ha sottolineato il potenziale di collaborazione tra i paesi della comunità spaziale.

Fonte:

- Reuters