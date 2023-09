Gli astronomi scoprono l'antico campo magnetico in una galassia lontana

By

Gli astronomi hanno fatto una scoperta rivoluzionaria rilevando il campo magnetico di una galassia così lontana che la sua luce ha impiegato oltre 11 miliardi di anni per raggiungere la Terra. Questa galassia esisteva quando l'universo aveva appena 2.5 miliardi di anni. Questa scoperta fornisce informazioni chiave sulla formazione dei campi magnetici nelle galassie, inclusa la nostra Via Lattea.

La nostra galassia, insieme ad altre galassie, è attraversata da campi magnetici che si estendono per decine di migliaia di anni luce. Tuttavia, il processo attraverso il quale questi campi si formano ed evolvono è rimasto in gran parte sconosciuto agli scienziati. La conoscenza limitata dei campi magnetici nelle galassie deriva dal fatto che gli astronomi hanno mappato principalmente solo i campi magnetici nelle galassie vicine.

Utilizzando le capacità di imaging ad alta risoluzione dell'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), i ricercatori hanno scoperto un campo magnetico completamente sviluppato in una galassia distante. Questo campo è strutturalmente simile a quelli osservati in prossimità della nostra galassia, ma è circa 1000 volte più debole del campo magnetico terrestre e si estende per oltre 16,000 anni luce.

Queste nuove scoperte suggeriscono che i campi magnetici su scala galattica possono formarsi rapidamente durante le prime fasi della vita di una galassia. Il coautore Rob Ivison, astronomo dell'Osservatorio Europeo Australe (ESO), spiega che la scoperta offre una nuova prospettiva sul funzionamento interno delle galassie poiché i campi magnetici sono strettamente legati alla formazione di nuove stelle.

I ricercatori hanno fatto la loro scoperta studiando la luce emessa dai granelli di polvere nella lontana galassia 9io9. In presenza di un campo magnetico, i granelli di polvere si allineano, provocando la polarizzazione della luce emessa. ALMA ha rilevato e mappato un segnale polarizzato proveniente da 9io9, confermando la presenza di un campo magnetico in una galassia così remota.

Questa scoperta rivoluzionaria fa luce sulla formazione iniziale e sull’evoluzione dei campi magnetici nelle galassie. Studiando ulteriormente i campi magnetici distanti, gli scienziati sperano di svelare i misteri che circondano queste caratteristiche galattiche.

