Un nuovo studio rileva che gli odori dei mirtilli infetti possono respingere i moscerini della frutta

Un team di ricercatori negli Stati Uniti ha scoperto che i mirtilli infettati dal fungo Colletotrichum fioriniae emettono odori che respingono la drosophila maculata, un parassita distruttivo della mosca della frutta. I ricercatori sono stati in grado di ricreare l'aroma repellente del fungo, inducendo le mosche a percepire il frutto sano come infetto. Questa scoperta potrebbe offrire un metodo alternativo di controllo dei parassiti che riduce la necessità di insetticidi.

La drosofila dalle ali maculate rappresenta una minaccia significativa per i frutti dalla buccia sottile e causa perdite economiche per i coltivatori di tutto il mondo. Le mosche sono difficili da controllare perché il loro ciclo vitale si svolge all'interno del frutto, dove sono protette dai tradizionali spray insetticidi. Inoltre, il loro tasso di crescita esponenziale consente alle infestazioni di diffondersi rapidamente. Ciò ha comportato un uso massiccio di pesticidi, contaminazione ambientale e promozione della resistenza agli insetticidi.

I ricercatori hanno identificato specifiche sostanze chimiche volatili emesse dal fungo che respingono le mosche D. suzukii. Due di queste sostanze chimiche, l'etil crotonato e l'etil butirrato, si sono rivelate particolarmente potenti nel respingere le mosche. Questi repellenti naturali hanno il potenziale per essere incorporati in una strategia di controllo dei parassiti nota come gestione “push-pull”. In questo approccio, i repellenti “spingono” gli insetti lontano dal raccolto mentre un attrattivo li attira verso una trappola contenente insetticida.

I prossimi passi per il gruppo di ricerca prevedono di testare questi repellenti sul campo, sia da soli che in combinazione con attrattivi, per determinarne l’efficacia. Sono anche interessati a verificare se questi repellenti possano funzionare su altri frutti infestati da D. suzukii, come fragole, ciliegie e lamponi.

Nel complesso, questo studio contribuisce alla necessità di approcci alternativi per gestire i parassiti della mosca della frutta, fornendo opzioni non tossiche per i coltivatori che riducono la dipendenza dagli insetticidi.

Fonte: Caitlin C Rering et al, I mirtilli infettati dal patogeno fungino Colletotrichum fioriniae rilasciano odori che respingono la Drosophila suzukii, Pest Management Science (2023).