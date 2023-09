Un nuovo approccio utilizza gli odori fungini per respingere le mosche della frutta e ridurre l'uso di insetticidi

By

In uno studio rivoluzionario, ricercatori negli Stati Uniti hanno scoperto che i mirtilli infettati dal fungo Colletotrichum fioriniae emettono odori che respingono la drosophila maculata, un parassita distruttivo di bacche e ciliegie. Ricreando l'aroma repellente del fungo, i ricercatori sono riusciti a ingannare i moscerini della frutta facendogli percepire i frutti sani come infetti, offrendo una potenziale alternativa all'uso tradizionale di insetticidi.

La drosophila dalle ali maculate è un parassita persistente che rappresenta una minaccia significativa per i frutti dalla buccia sottile, con conseguenti notevoli perdite economiche in tutto il mondo. I metodi convenzionali di controllo dei parassiti fanno molto affidamento sull’uso di spray chimici, ma questi sono inefficaci contro le mosche che si rifugiano all’interno dei frutti durante la maggior parte del loro ciclo di vita. Ciò porta spesso ad un uso eccessivo di insetticidi e alla conseguente contaminazione dell’ambiente.

Il team di ricercatori, guidato da Caitlin Rering del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, ha scoperto che due specifiche sostanze chimiche volatili prodotte dal fungo Colletotrichum fioriniae, l'etil crotonato e l'etil butirrato, respingono efficacemente la drosophila dalle ali maculate. Questi composti hanno dimostrato il potenziale per essere incorporati in una strategia di controllo dei parassiti nota come gestione “push-pull”.

In uno scenario push-pull, il repellente naturale “spingerebbe” le mosche lontano dai raccolti, mentre un attrattivo le attirerebbe in trappole contenenti insetticidi. Questo metodo consente un controllo mirato dei parassiti senza la necessità di irrorare diffusamente sostanze chimiche dannose.

I ricercatori stanno ora conducendo test sul campo per valutare l'efficacia di questi repellenti, sia singolarmente che in combinazione con attrattivi. Stanno anche studiando se queste tecniche possano essere applicate ad altri frutti infestati dalla drosofila dalle ali maculate, come fragole, ciliegie e lamponi.

Questa svolta offre una soluzione promettente per ridurre l’uso di insetticidi e affrontare l’urgente necessità di metodi alternativi per gestire i parassiti distruttivi. Sfruttando la sensibilità delle mosche agli odori emessi dai frutti infetti, i coltivatori possono potenzialmente proteggere i propri raccolti senza ricorrere a sostanze chimiche dannose.

Fonte:

– Società dell’industria chimica tramite EurekAlert!