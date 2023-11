Il ruolo di funghi e batteri nella lotta all’inquinamento da plastica

Il polipropilene, una plastica ampiamente utilizzata presente negli oggetti di uso quotidiano come contenitori per alimenti e pellicole trasparenti, ha un tasso di riciclo di appena l’1%, contribuendo all’incredibile cifra del 28% dei rifiuti di plastica globali. Tuttavia, una scoperta rivoluzionaria dell’Università di Sydney ha il potenziale per rivoluzionare la gestione dei rifiuti di plastica. Attraverso uno studio, i ricercatori hanno scoperto che funghi specifici potrebbero degradare il polipropilene del 27% entro 90 giorni, con una degradazione completa raggiunta entro il 140° giorno.

Questa scoperta significativa non solo offre una soluzione sostenibile ai rifiuti di plastica in aree con infrastrutture limitate per i rifiuti, ma si aggiunge anche all’elenco crescente di approcci biologici per combattere l’inquinamento da plastica. Tuttavia, è importante sottolineare la necessità di ridurre complessivamente il consumo di plastica, poiché anche la biodegradazione comporta emissioni di carbonio. Il degrado causato dai funghi dovrebbe essere visto come un complemento agli sforzi di riduzione dei rifiuti piuttosto che come una sostituzione.

Inoltre, uno studio condotto dai Royal Botanic Gardens di Kew, ha rivelato la presenza di vari funghi e batteri che degradano la plastica nelle paludi salmastre costiere di Jiangsu, in Cina. Questi microrganismi mostrano un potenziale promettente nella scomposizione dei polimeri a base di petrolio, ampliando così la gamma di strumenti disponibili per combattere l’inquinamento causato dalla plastica.

Con la crisi dell’inquinamento da plastica alle porte, il ruolo di funghi e batteri è diventato sempre più significativo. Questi decompositori naturali stanno emergendo come preziosi alleati nella nostra missione di mitigare l’impatto ambientale dei rifiuti di plastica. Sebbene la scoperta della degradazione dovuta ai funghi sia un passo positivo verso la gestione sostenibile dei rifiuti, è fondamentale dare priorità alla riduzione dell’utilizzo della plastica e al miglioramento delle pratiche di riciclaggio. Combinando innovazioni come la degradazione basata sui funghi con gli sforzi collettivi per ridurre al minimo il consumo di plastica, possiamo creare un futuro più pulito e più verde.

