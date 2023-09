Funghi nello spazio: potenziali benefici e rischi

Gli astronauti a bordo della stazione spaziale russa Mir nel 1988 scoprirono che i funghi erano riusciti a farsi trasportare nello spazio e stavano causando danni significativi alla stazione. Da allora, i viaggiatori spaziali combattono con la minaccia della contaminazione fungina nello spazio. Nonostante gli sforzi per stabilire routine di pulizia, i funghi continuano a rappresentare un rischio non solo per la salute degli astronauti ma anche per l’integrità strutturale delle stazioni spaziali.

Tuttavia, invece di temere i funghi, gli scienziati stanno ora esplorando come questi organismi sopravvivono e si adattano al duro ambiente dello spazio. I ricercatori associati all'Agenzia spaziale europea (ESA) hanno recentemente condotto esperimenti di ipergravità sui funghi per comprendere meglio i loro meccanismi. Studiando la loro crescita e il loro comportamento in condizioni di microgravità, gli scienziati sperano di utilizzare i funghi per costruire insediamenti fuori dal mondo e possibilmente anche incorporarli in farmaci fuori dal mondo.

Nel 2016, i ricercatori del Jet Propulsion Laboratory della NASA hanno lanciato per la prima volta dei funghi nello spazio per studiare come l’ambiente della stazione spaziale abbia indotto gli organismi a produrre determinate molecole che normalmente non producono sulla Terra. Una specie particolare, Aspergillus nidulans, è nota per il suo potenziale nello sviluppo di farmaci per l’osteoporosi.

Lo studio dell'adattabilità dei funghi per riparare i danni al DNA causati dalle radiazioni spaziali potrebbe rivelarsi utile per le missioni spaziali con equipaggio a lungo termine, come quelle sulla Luna o su Marte. Il mantenimento della densità ossea è una preoccupazione per gli astronauti in queste missioni e le caratteristiche dei funghi potrebbero potenzialmente aiutare a mitigare questo problema.

Ricerche simili vengono condotte anche sulla Terra, con l'ESA che sta conducendo uno studio sulle colonie fungine in ambienti di ipergravità. Studiando il modo in cui le specie fungine adulte rispondono alle reazioni stressanti, i ricercatori sperano di ottenere informazioni sulla loro capacità di prosperare in condizioni di microgravità.

Comprendere il comportamento dei funghi è fondamentale con l’avanzamento dell’esplorazione spaziale. I funghi presentano sia rischi che opportunità, poiché possono rappresentare una minaccia per la salute degli astronauti e l’integrità strutturale del veicolo spaziale, ma hanno anche applicazioni benefiche come la produzione alimentare e lo sviluppo di medicinali. Sfruttando il potenziale dei funghi, gli scienziati mirano a creare una relazione simbiotica tra esseri umani e microrganismi nello spazio.

Fonte:

– Articolo originale: [fonte]

– “La contaminazione chimica della Stazione Spaziale Internazionale è fuori dal mondo (e non in senso positivo)” (fonte)

– “La stazione spaziale russa Mir vista dallo Space Shuttle Atlantis durante l'avvicinamento per l'attracco il 15 gennaio 1997” (fonte)

– “La centrifuga di grande diametro dell'ESA è una centrifuga a quattro bracci di 8 m di diametro” (fonte)