Funghi: un’alternativa sostenibile e trasformativa per i sistemi alimentari

In una recente tesi di dottorato presso il Centro svedese per il recupero delle risorse, Neda Rousta esplora il potenziale dei funghi filamentosi per rivoluzionare i nostri sistemi alimentari. Sfruttando il potere della fermentazione microbica, Rousta indaga vari aspetti dei funghi filamentosi, come l’ottimizzazione della produzione, la sintesi dei nutrienti e la creazione di prodotti alimentari sostenibili. Il suo lavoro evidenzia l'adattabilità, la produttività e le proprietà nutrizionali di questi funghi commestibili.

Una scoperta chiave della ricerca di Rousta è la capacità dei funghi filamentosi, in particolare dell'Aspergillus oryzae, di produrre biomassa nutriente con un contenuto nutritivo migliorato quando coltivati ​​su farina d'avena. Ciò apre la possibilità di utilizzare i funghi come fonte alimentare sostenibile e sana. Inoltre, Rousta ha scoperto la capacità dei funghi di sintetizzare sostanze bioattive come la L-carnitina, e l'Aspergillus oryzae supera le altre specie fungine in questo senso.

A parte i loro benefici nutrizionali, i funghi filamentosi offrono potenziali soluzioni ai problemi sociali. L’allevamento tradizionale degli animali nei nostri sistemi alimentari contribuisce in modo significativo alle emissioni di gas serra. Il lavoro di Rousta suggerisce che la fermentazione fungina può fornire alternative sostenibili, mitigando potenzialmente l'impatto ambientale dell'agricoltura tradizionale.

Guardando al futuro, Rousta è determinata a continuare la sua ricerca, sia in ambito accademico che attraverso collaborazioni con l’industria alimentare. Tra i suoi obiettivi figurano l’ampliamento dei processi e le implementazioni pratiche. Riflettendo sul suo viaggio come studentessa di dottorato, Rousta lo descrive come impegnativo e gratificante. Il suo lavoro sulla fermentazione microbica e sulla produzione alimentare sostenibile ha comportato una sperimentazione rigorosa, analisi dei dati e collaborazione interdisciplinare. In definitiva, spera di contribuire a un futuro più sostenibile e sano per i sistemi alimentari globali.

Esplorando il potenziale dei funghi filamentosi, la ricerca di Neda Rousta offre un percorso promettente verso sistemi alimentari sostenibili e trasformativi.