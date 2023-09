Una nuova relazione simbiotica: funghi e piante oleose migliorano la protezione delle colture

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università di Turku in Finlandia ha rivelato il potenziale di sfruttare il potere dei funghi benefici per migliorare la protezione e la produttività delle colture. I ricercatori si sono concentrati sulla Beauveria bassiana, un tipo di fungo noto per la sua capacità di combattere gli insetti parassiti. Solitamente utilizzati come biopesticidi spruzzati sulle foglie delle colture, questi biopesticidi sono vulnerabili alla degradazione dei raggi UV. Ciò ha spinto i ricercatori a esplorare un approccio alternativo inoculando il fungo nelle piante di colza, stabilendo una relazione simbiotica unica.

Lo studio ha scoperto che la crescita del fungo all’interno delle piante di semi oleosi ha innescato un aumento della biosintesi dei flavonoidi, composti noti per i loro molteplici benefici vegetali, comprese le proprietà antiossidanti. Questi flavonoidi hanno vari ruoli, come la protezione dai raggi UV, la pigmentazione dei fiori e il deterrente contro gli erbivori. L'interazione tra il fungo e la pianta ha portato ad una maggiore produzione di metaboliti, indicando una risposta positiva piuttosto che un meccanismo di difesa contro l'intruso fungino.

Il prossimo passo per i ricercatori sarà quello di esaminare l’impatto di questo fungo sulla resilienza delle piante contro i fattori di stress ambientale e la sua influenza sulla qualità del raccolto. I risultati di questo studio hanno un potenziale significativo per l’agricoltura sostenibile riducendo la dipendenza dai pesticidi chimici. Abbracciare la simbiosi tra microbi benefici e piante coltivate offre una strada promettente per pratiche agricole innovative. Ottimizzando la resilienza e la qualità delle colture e riducendo al minimo l’impronta ecologica, le società possono garantire l’approvvigionamento alimentare in modo intelligente e sostenibile.

Questo studio evidenzia l’importanza dei microbi nella salute delle piante e il potenziale degli strumenti biotecnologici avanzati nel promuovere nuovi approcci all’agricoltura. Le future partnership tra organismi, come quella esplorata in questo studio, forniscono uno sguardo al futuro dell’agricoltura, dove sia la produttività delle colture che la sostenibilità ecologica hanno la priorità.

Fonte:

– Università di Turku, Finlandia