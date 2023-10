La missione di ritorno del campione su Marte della NASA cerca soluzioni nonostante le sfide di finanziamento

La NASA si trova ad affrontare un ostacolo significativo verso la sua ambiziosa missione Mars Sample Return (MSR), che mira a recuperare campioni dal Pianeta Rosso e riportarli sulla Terra per esami e analisi approfonditi. Come conclude un comitato di revisione indipendente, l’attuale piano incontra difficoltà nel prepararsi per un lancio entro il 2028, con un costo stimato di 10 miliardi di dollari se dovesse rispettare la scadenza del 2030. Ciò rappresenta una sfida per l’obiettivo della NASA di esplorare il potenziale della vita antica su Marte e di far avanzare la comprensione scientifica.

Originariamente, il piano prevedeva di affidarsi al rover Perseverance per trasportare i campioni raccolti sulla Terra. Tuttavia, questo approccio potrebbe rivelarsi dispendioso in termini di tempo e potrebbe non essere in linea con la durata operativa prevista del rover. In alternativa, la NASA ha proposto un nuovo concetto che coinvolge un lander e un Mars Ascent Vehicle (MAV) per trasportare i campioni nell'orbita marziana. Successivamente, una missione Earth Return Orbiter dell’Agenzia spaziale europea si incontrerebbe con il MAV e alla fine riporterebbe i campioni sulla Terra. Purtroppo, il comitato di revisione indipendente ha concluso che questo piano era irrealizzabile entro il budget e i tempi disponibili.

Ora, la NASA si trova di fronte a un bivio. L’agenzia deve intraprendere un nuovo percorso e sviluppare un nuovo concetto di missione per MSR. Tuttavia, nonostante le sfide, la NASA ha avviato questo processo e prevede di presentare un piano rivisto all’inizio del prossimo anno.

FAQ

Cos'è la missione Mars Sample Return (MSR)?

La missione Mars Sample Return è un piano ambizioso della NASA per raccogliere campioni da Marte e riportarli sulla Terra per un'analisi dettagliata. Studiando questi campioni, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulla storia geologica del Pianeta Rosso, sul potenziale della vita antica e sulle condizioni ambientali.

Perché la missione MSR è importante?

La missione MSR è della massima importanza in quanto racchiude il potenziale per scoperte scientifiche rivoluzionarie. Potrebbe fornire prove cruciali della vita passata o presente su Marte, rivoluzionando la nostra comprensione delle possibilità di vita oltre la Terra. Inoltre, la missione potrebbe fornire informazioni sull’evoluzione geologica del pianeta e offrire informazioni preziose per la futura esplorazione umana.

Quali sono le sfide legate al finanziamento della missione MSR?

Le sfide legate al finanziamento della missione MSR derivano principalmente dal budget limitato e dalla natura complessa della missione. Il piano attuale, esaminato da un consiglio indipendente, deve far fronte a notevoli vincoli temporali e a un prezzo elevato. Il finanziamento completo della missione, garantendo al tempo stesso la sicurezza tecnica e tenendo conto delle complessità ingegneristiche, è fondamentale per il suo successo.