Uno sguardo raro: l'eclissi lunare parziale di sabato svela il dramma della natura dal cielo

La natura è pronta a mettere in scena uno spettacolo celeste mozzafiato questo sabato, poiché una rara e accattivante eclissi lunare parziale abbellirà il cielo notturno. Tra le 8.35:9.53 e le 80:XNUMX, le persone in tutto il Paese avranno l'opportunità di assistere ad uno straordinario "morso" preso dal bordo inferiore della luna piena. Una finestra di XNUMX minuti presenta un momento prezioso che sia gli appassionati che gli osservatori del cielo attendono con impazienza.

A differenza di un'eclissi lunare totale, in cui la Luna è completamente inghiottita dall'ombra della Terra, questa sarà un'eclissi lunare parziale: solo una parte della superficie lunare sarà immersa nell'ombra. Durante la metà dell'eclissi, intorno alle 9.15:XNUMX, il “morso” sarà più pronunciato, offrendo un incantevole spettacolo visivo a coloro che hanno la fortuna di osservarlo.

David Moore, CEO di Astronomy Ireland, spiega che le eclissi lunari sono un evento relativamente raro in Irlanda. "In genere, ci si può aspettare di vedere un'eclissi lunare ogni due anni, ma il nostro tempo instabile significa che potremmo dover aspettare un decennio per intravederla", aggiunge. Tuttavia, Moore rimane ottimista riguardo alle possibilità che qualcuno nel Paese sia testimone dell’evento cosmico, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Nonostante il cielo nuvoloso, c’è ancora un barlume di speranza. Con una durata di 80 minuti, permette un piccolo squarcio tra le nuvole che potrebbe rivelare lo spettacolo. Il signor Moore consiglia alle persone di continuare a controllare il cielo ogni cinque minuti, indipendentemente dalla prospettiva iniziale. Tuttavia, se il tempo collabora, consiglia di impostare la sveglia alle 9.15:XNUMX, l'orario ottimale per osservare il magnifico “morso” che si manifesterà sulla superficie della Luna.

Frances McCarthy, un'educatrice del Blackrock Castle Observatory di Cork, spiega che la luna potrebbe apparire leggermente scolorita durante l'eclissi. Quando la luce solare riesce a filtrare attraverso l'atmosfera terrestre e raggiungere la luna, l'atmosfera proietta un'ombra “sfocata”, conferendo una tonalità rossastra alla luna. Questo fenomeno può presentare una luna grigia o leggermente sfumata di rosso, offrendo un’esperienza visiva ancora più accattivante.

Per commemorare questo evento storico, Astronomy Ireland prevede di presentare l'eclissi lunare parziale in un numero speciale della sua rivista. L'organizzazione invita inoltre gli appassionati di astronomia e i fotografi a contribuire con le loro migliori fotografie dell'eclissi, catturando l'incantevole magia che si svolge nel nostro cielo notturno.