Gli astronauti completano i compiti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

Dieci residenti vivono attualmente sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che funge da laboratorio di ricerca e spazioporto per la collaborazione internazionale nell'esplorazione spaziale. Tre nuovi membri dell'equipaggio sono arrivati ​​il ​​19 settembre e hanno iniziato ad adattarsi alla vita in assenza di gravità.

Loral O'Hara della NASA e Nikolai Chub di Roscosmos sono entrambi residenti in orbita per la prima volta e hanno già assunto vari compiti di manutenzione. O'Hara ha analizzato campioni d'acqua per valutare la qualità dell'acqua a bordo della stazione, mentre Chub ha partecipato ad un esperimento per valutare la funzione cardiovascolare e respiratoria.

I due nuovi membri dell'equipaggio, insieme all'ingegnere di volo Oleg Kononenko di Roscosmos, sono stati trasportati sulla ISS a bordo della navicella spaziale Soyuz MS-24. Kononenko trascorse parte della sua giornata trasferendo il carico dalla Soyuz e adattandosi alla vita a bordo della stazione.

In preparazione alla partenza del 27 settembre, l'astronauta Frank Rubio della NASA, il comandante Sergey Prokopyev e l'ingegnere di volo Dmitri Petelin di Roscosmos hanno trascorso del tempo familiarizzando con la vita in orbita e completando l'addestramento per la discesa controllata manualmente della navicella spaziale Soyuz MS-23.

Gli altri membri dell'equipaggio della Spedizione 69 arrivati ​​in agosto si sono adattati alla loro routine e sono attivamente impegnati in vari compiti. Jasmin Moghbeli della NASA ha raccolto dati sulla pressione sanguigna, Andreas Mogensen dell'ESA ha testato un nuovo sistema di illuminazione per aiutare a mantenere il ritmo circadiano, Satoshi Furukawa della JAXA ha eseguito attività di manutenzione sulla Internal Ball Camera e Konstantin Borisov di Roscosmos si è concentrato sulle attività idrauliche orbitali.

I membri dell'equipaggio della ISS continuano a lavorare sui compiti assegnati, contribuendo alla ricerca scientifica e allo studio dello spazio.

Fonte:

Stazione Spaziale Internazionale

NASA

Roscosmos

Agenzia spaziale europea

Agenzia di esplorazione aerospaziale giapponese