La Luna del Raccolto: uno spettacolare fenomeno lunare

La Harvest Moon, l’ultima superluna del 2023, abbellirà i cieli giovedì e raggiungerà il suo picco venerdì, in coincidenza con l’equinozio d’autunno. Questo evento celeste ha un grande significato per gli agricoltori, poiché fornisce ulteriori serate illuminate dalla luna durante la stagione del raccolto.

La Harvest Moon è la luna piena più vicina all’equinozio d’autunno, che quest’anno ha avuto luogo il 23 settembre. A differenza di altre lune piene, la Luna del Raccolto sorge intorno al tramonto per più sere, consentendo agli agricoltori e agli addetti alla raccolta di lavorare sotto la luce lunare per periodi prolungati.

Per assistere alla Harvest Moon in tutto il suo splendore, la NASA consiglia di utilizzare un binocolo con un ingrandimento di 7 o superiore. Per ingrandimenti maggiori potrebbe essere necessario un treppiede stabile.

Le Superlune, come la Harvest Moon, si verificano quando la luna raggiunge il suo punto più vicino alla Terra, noto come perigeo lunare. La Harvest Moon si trova entro il 90% del suo perigeo, guadagnandosi il titolo di superluna. Il termine “superluna” è stato coniato dall’astrologo Richard Nolle nel 1979 per descrivere questo speciale allineamento.

La bellezza della Harvest Moon risiede in un'illusione ottica che si verifica quando la luna è vicina all'orizzonte. La luna appare più grande e luminosa delle altre lune piene a causa della luce lunare che filtra attraverso le particelle atmosferiche della Terra. La dispersione della luce blu e la penetrazione della luce rossa creano le affascinanti tonalità arancioni e rosse che adornano la Harvest Moon.

Quindi, segna i tuoi calendari e preparati ad assistere a questo straordinario spettacolo celeste. La Harvest Moon del 2023 promette di essere uno spettacolo da vedere, combinando il fascino di una superluna con l’inizio simbolico dell’autunno e l’alta stagione del raccolto.

