Gli scienziati scoprono informazioni sull'antico boom della vita marina

By

Gli scienziati della Florida State University hanno trovato le risposte a un enigma di vecchia data nella storia della Terra: perché la vita marina ha vissuto un grande boom milioni di anni fa? Il periodo Ordoviciano, avvenuto circa 487-443 milioni di anni fa, vide un notevole aumento della diversità delle specie marine, ma le ragioni dietro questa esplosione di vita sono rimaste poco chiare. Tuttavia, un recente studio condotto dal professore associato di geologia della FSU Seth Young e dal ricercatore post-dottorato Anders Lindskog ha fatto luce su questa antica trasformazione ecologica e sul ruolo dell’ossigeno in essa.

Per svelare questo mistero, i ricercatori hanno analizzato campioni di calcare provenienti dalla moderna Scandinavia, studiando i livelli di iodio e calcio all’interno delle rocce come indicatori degli antichi livelli di ossigeno negli oceani. Utilizzando questo metodo, il team è stato in grado di monitorare i cambiamenti nelle condizioni di ossigeno durante il periodo Ordoviciano. I risultati hanno rivelato un graduale aumento dei livelli di ossigeno negli oceani durante questo periodo, soprattutto durante le fasi iniziali e intermedie. Le più alte concentrazioni di ossigeno sono state trovate nell’antico Oceano Giapeto vicino all’equatore, corrispondente a aumenti significativi della biodiversità e ai cambiamenti dell’ecosistema.

Lo studio evidenzia anche l’intricata relazione tra clima, cambiamenti del livello del mare e ossigenazione durante il periodo Ordoviciano. I climi più freddi trattenevano più ossigeno disciolto nell’acqua e la diminuzione del livello del mare consentiva alle acque meno profonde di entrare in contatto con l’atmosfera, aumentando la disponibilità di ossigeno. Inoltre, la posizione a media latitudine del paleocontinente Baltica ha favorito forti correnti oceaniche e attività eolica, migliorando ulteriormente l’ossigenazione.

Sebbene questa ricerca approfondisca la storia antica della Terra, essa ha importanti implicazioni per comprendere come la vita risponde ai cambiamenti ambientali, compresi i cambiamenti climatici in corso. Studiando il passato, gli scienziati possono prevedere meglio la salute futura degli ecosistemi marini e affrontare le sfide ambientali contemporanee. I risultati sottolineano anche il ruolo critico della disponibilità di ossigeno negli ecosistemi marini e la sua sensibilità ai cambiamenti climatici.

In conclusione, questo studio fornisce preziose informazioni sull’antico boom della vita marina durante il periodo Ordoviciano. Comprendere i fattori che hanno contribuito a questa esplosione di biodiversità può aiutarci a capire come la vita si è evoluta nel tempo e come potrebbe rispondere ai futuri cambiamenti ambientali.

Fonte:

– “Gli scienziati svelano il mistero del boom della vita marina” – Florida State University

– Geoscienze della natura