Svelata la sorprendente evoluzione dei pipistrelli noctilionidi

By

I pipistrelli noctilionidi, un gruppo eterogeneo di pipistrelli che si trovano principalmente nei tropici americani, sono da tempo oggetto di fascino per gli scienziati. Con oltre 200 specie, questi pipistrelli si sono evoluti fino ad avere mascelle e denti perfettamente adatti a sfruttare un'ampia varietà di fonti di cibo. Un recente studio pubblicato su Nature Communications approfondisce gli sbalorditivi adattamenti di questi pipistrelli e getta nuova luce sull’evoluzione dei volti dei mammiferi.

Confrontando le diverse specie di pipistrelli noctilionidi, il gruppo di ricerca ha fatto notevoli scoperte su come le mascelle e i denti dei mammiferi si evolvono e si sviluppano. Attraverso un'analisi approfondita delle forme e delle dimensioni delle mascelle, dei premolari e dei molari dei pipistrelli utilizzando scansioni TC e altri metodi, i ricercatori hanno scoperto modifiche coerenti al numero, alle dimensioni, alla forma e alla posizione dei denti. Ad esempio, le specie con il muso corto hanno un numero ridotto di denti a causa dello spazio limitato, mentre i pipistrelli con mascelle più lunghe hanno spazio per più denti, simile alla configurazione dei denti dell'antenato dei mammiferi placentati.

L’autrice principale, Alexa Sadier, sottolinea la sorprendente velocità con cui si sono verificati questi adattamenti: “I pipistrelli hanno tutti e quattro i tipi di denti – incisivi, canini, premolari e molari – proprio come noi. I pipistrelli noctilionidi hanno sviluppato un’enorme varietà di diete in soli 25 milioni di anni, un lasso di tempo molto breve perché questi adattamenti avvengano». Questo viaggio di trasformazione della dieta ha prodotto in questi pipistrelli un’ampia gamma di strutture di mascelle e denti, consentendo loro di nutrirsi di frutta, nettare, insetti, pesci e persino sangue.

Nonostante i significativi progressi compiuti nella comprensione dell’evoluzione dei pipistrelli noctilionidi, i fattori esatti che hanno innescato i loro adattamenti dietetici rimangono sconosciuti. Restano ancora domande su come questi pipistrelli abbiano sviluppato rapidamente strutture di mascelle e denti così diverse. Studiando questi pipistrelli, gli scienziati sperano di svelare i misteri di come si formano e crescono i nostri denti.

FAQ:

D: Quante specie di pipistrelli noctilionidi esistono?

R: Esistono oltre 200 specie di pipistrelli noctilionidi, che si trovano prevalentemente nei tropici americani.

D: Quali tipi di fonti di cibo sfruttano i pipistrelli noctilionidi?

R: I pipistrelli noctilionidi hanno adattato le loro mascelle e i loro denti per nutrirsi di un'ampia gamma di fonti di cibo, inclusi insetti, frutta, nettare, pesci e sangue.

D: Quanto velocemente si sono verificati gli adattamenti nei pipistrelli noctilionidi?

R: I pipistrelli noctilionidi hanno sviluppato una vasta gamma di diete e le corrispondenti strutture di mascelle e denti in soli 25 milioni di anni.