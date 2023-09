I moscerini della frutta prendono decisioni in base alle aspettative, scoprono i ricercatori

I ricercatori del Janelia Research Campus dell'HHMI hanno confermato una teoria su come i moscerini della frutta prendono decisioni in base alle loro aspettative sulla probabilità di ricevere una ricompensa. Il team ha scoperto che i moscerini della frutta possono assegnare valore al loro ambiente in base alle loro aspettative e scegliere le azioni di conseguenza.

Il concetto, noto come abbinamento, è un comportamento comune osservato in molte specie, compreso l’uomo. Nel caso dei moscerini della frutta, utilizzano segnali sensoriali come gli odori per valutare la qualità di potenziali fonti di cibo. I ricercatori hanno individuato la regione specifica del cervello della mosca, chiamata corpo del fungo, dove si verificano questi aggiustamenti di valore. Ciò ha permesso loro di testare la teoria della corrispondenza a livello dei circuiti neurali.

Gli esperimenti del team prevedevano un'arena a forma di Y in cui un moscerino della frutta doveva scegliere tra due odori. Ad ogni odore era associata una diversa probabilità di ricevere una ricompensa. I ricercatori hanno scoperto che le mosche imparavano ad aspettarsi ricompense nelle stesse proporzioni in cui venivano loro presentate e facevano le loro scelte di conseguenza.

Lo studio fa luce su come funziona il processo decisionale nei cervelli più semplici e potrebbe potenzialmente aiutare gli scienziati a comprendere i processi decisionali negli animali più grandi, compreso l’uomo. Comprendere questi processi è particolarmente importante nel contesto di malattie come la dipendenza, dove il processo decisionale va storto.

Nel complesso, la ricerca evidenzia l’interazione tra esperimento e teoria e fornisce una spiegazione meccanicistica su come gli animali apprendono e fanno scelte basate sul valore.

Fonte:

– Janelia Research Campus dell'HHMI